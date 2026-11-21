EE. UU. pierde estatus libre de sarampión; San Diego alerta por riesgo de brotes
La OPS confirmó la pérdida del estatus de eliminación tras más de un año de transmisión continua; San Diego sigue sin brotes pero en alerta.
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- Clave informativa: EE. UU. pierde estatus libre de sarampión; San Diego alerta por riesgo de brotes
- Punto central: La OPS confirmó la pérdida del estatus de eliminación tras más de un año de transmisión continua; San Diego sigue sin brotes pero en alerta.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
Contexto: fin de la eliminación en América
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que Estados Unidos, México y Bolivia han perdido el estatus de país libre de sarampión tras registrar más de 12 meses de transmisión local ininterrumpida. Según CNN en Español, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que esto implica "medidas urgentes" y obliga a presentar planes de acción correctiva. The New York Times y La Vanguardia coinciden en que la caída de coberturas de vacunación —por debajo del 95 % necesario para inmunidad colectiva— es el motor principal del resurgimiento.
Situación en el condado de San Diego
San Diego Union-Tribune reporta que, aunque el condado ha evitado brotes hasta ahora, los casos han aumentado en 47 jurisdicciones de EE. UU. según los CDC. La Dra. Pia Pannaraj, del Rady Children's Hospital, explicó que la pérdida del estatus significa que el virus ya no es una amenaza solo importada, sino que circula localmente, elevando el riesgo para comunidades con bajas tasas de inmunización. Los Angeles Times añade que 2026 ya supera los 5.400 casos confirmados, el peor registro desde 1991, impulsado por brotes en Pensilvania, Texas, Arizona y Utah.
- Vacuna MMR: dos dosis confieren ~97 % de protección (CNN en Español).
- Hospitalización: 1 de cada 5 a 1 de cada 10 niños sanos requiere ingreso (CNN en Español).
- Complicaciones: neumonía, encefalitis, parto prematuro y aborto espontáneo (CNN en Español).
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- EE. UU., México y Bolivia perdieron el estatus de eliminación de sarampión per OPS.
- La causa principal es la caída de coberturas de vacunación bajo el umbral de inmunidad colectiva.
- San Diego no tiene brote activo pero enfrenta riesgo elevado por circulación nacional.
Qué falta por confirmar
- ¿Cuándo presentará EE. UU. su plan de acción correctiva a la OPS?
- ¿Qué coberturas de vacunación MMR reportan actualmente los distritos escolares de San Diego?
|Medio
|Enfoque destacado
|San Diego Union-Tribune
|Entrevista a la Dra. Pia Pannaraj (Rady Children's) explicando implicaciones locales de la pérdida de estatus.
|The New York Times
|Enfoque en el efecto del virus sobre la memoria inmunitaria ('amnesia inmunológica').
|La Vanguardia
|Análisis de la caída de vacunación como factor estructural del retorno del sarampión en EE. UU.
Cobertura (5)
- 7 días en 7 noticias: lo imperdible del 13 al 19 de noviembre de 2026 Medscape ·
- Mapa: casos de sarampión por estado Mezha.net ·
- El virus que hace que tu sistema inmunitario olvide The New York Times ·
- La caída de la vacunación devuelve el sarampión a Estados Unidos La Vanguardia ·
- El sarampión ha vuelto. Rady Children’s explica lo que esto significa para el condado de San Diego San Diego Union-Tribune ·
Fuentes directas consultadas
- ¿Qué necesita México para volver a ser un país libre de sarampión? cnnespanol.cnn.com · Contraste documental
- Estados Unidos perdió oficialmente su estatus de país libre de sarampión. ¿Quiénes deberían recibir una dosis de refuerzo? cnnespanol.cnn.com · Contraste documental
- Measles is back. Rady Children’s explains what that means for San Diego County. sandiegouniontribune.com · Contraste documental
- EEUU y México están por perder una gran victoria sanitaria. Esto hay que saber latimes.com · Contraste documental
- El sarampión ha vuelto. Rady Children’s explica lo que esto significa para el condado de San Diego sandiegouniontribune.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Por qué Estados Unidos perdió el estatus de país libre de sarampión?
Porque la OPS verificó más de 12 meses de transmisión local continua del virus, lo que revierte la certificación de eliminación lograda en 2000.
¿Qué significa esto para el condado de San Diego?
Aunque no hay brote activo, la circulación nacional del virus eleva el riesgo de importación y transmisión local, especialmente en zonas con baja cobertura de vacunación MMR.
¿Cuántos casos de sarampión se han confirmado en EE. UU. en 2026?
Más de 5.400 casos confirmados hasta la fecha, según Los Angeles Times, superando el total de 2025 y marcando el peor año desde 1991.
¿Qué eficacia tiene la vacuna triple vírica (MMR) contra el sarampión?
Dos dosis de la vacuna MMR ofrecen aproximadamente 97 % de protección contra la infección y sus complicaciones, según expertos citados por CNN en Español.
¿Qué complicaciones graves puede causar el sarampión?
Neumonía, encefalitis (inflamación cerebral con riesgo de convulsiones, sordera o daño cerebral), parto prematuro y aborto espontáneo en embarazadas, según CDC y CNN en Español.
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