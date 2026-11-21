Contexto: fin de la eliminación en América

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que Estados Unidos, México y Bolivia han perdido el estatus de país libre de sarampión tras registrar más de 12 meses de transmisión local ininterrumpida. Según CNN en Español, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que esto implica "medidas urgentes" y obliga a presentar planes de acción correctiva. The New York Times y La Vanguardia coinciden en que la caída de coberturas de vacunación —por debajo del 95 % necesario para inmunidad colectiva— es el motor principal del resurgimiento.

Situación en el condado de San Diego

San Diego Union-Tribune reporta que, aunque el condado ha evitado brotes hasta ahora, los casos han aumentado en 47 jurisdicciones de EE. UU. según los CDC. La Dra. Pia Pannaraj, del Rady Children's Hospital, explicó que la pérdida del estatus significa que el virus ya no es una amenaza solo importada, sino que circula localmente, elevando el riesgo para comunidades con bajas tasas de inmunización. Los Angeles Times añade que 2026 ya supera los 5.400 casos confirmados, el peor registro desde 1991, impulsado por brotes en Pensilvania, Texas, Arizona y Utah.

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