Especialistas advierten que evitar el ejercicio por falta de aire empeora la EPOC
La doctora Alba Gómez (SERMEF) califica de error que pacientes con EPOC dejen de hacer ejercicio por miedo a la disnea, pues genera un círculo vicioso que agrava los síntomas.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Especialistas advierten que evitar el ejercicio por falta de aire empeora la EPOC
- Punto central: La doctora Alba Gómez (SERMEF) califica de error que pacientes con EPOC dejen de hacer ejercicio por miedo a la disnea, pues genera un círculo vicioso que agrava los síntomas.
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Respuestas rápidas
¿Por qué es tendencia el ejercicio en pacientes con EPOC?
Porque especialistas advierten que evitar el esfuerzo físico por miedo a la falta de aire genera un círculo vicioso que empeora los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
¿Qué dice la doctora Alba Gómez sobre el ejercicio y la EPOC?
Califica de error que los pacientes eviten el esfuerzo físico por miedo a la disnea y señala que el ejercicio es una de las intervenciones no farmacológicas con mayor evidencia científica para mejorar la capacidad de ejercicio, reducir la disnea y mejorar la calidad de vida.
¿Cuándo se debe dejar de hacer ejercicio si se tiene EPOC?
Cuando los síntomas como sibilancias, dificultad para respirar o tos parecen peores de lo habitual, o si hay mareos o aturdimiento; en esos casos se debe detener la actividad y consultar al médico.
¿Qué consecuencias tiene la inactividad en la EPOC?
Provoca un deterioro progresivo de la condición física, debilita los músculos y hace que la falta de aire aparezca con esfuerzos cada vez menores.
¿Qué se recomienda para hacer ejercicio de forma segura con EPOC?
Una valoración adecuada y un entrenamiento individualizado, adaptando la actividad física a cada paciente.
El resumen
El círculo vicioso de la inactividad en la EPOC
La médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación Alba Gómez, miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), ha tildado de "error" que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) eviten el esfuerzo físico por miedo a la falta de aire. Según explicó con motivo del Día Mundial de la EPOC, disminuir el esfuerzo físico como consecuencia de la disnea "genera un círculo vicioso muy perjudicial" y puede agravar los síntomas.
Esta inactividad provoca un deterioro progresivo de la condición física, de modo que cada vez cuesta más realizar las mismas actividades y la falta de aire aparece con esfuerzos cada vez menores. Gómez ha abogado por mejorar la condición física de forma segura mediante una valoración adecuada y un entrenamiento individualizado.
Beneficios y cuándo detener la actividad
El ejercicio físico es una de las intervenciones no farmacológicas con mayor evidencia científica en esta enfermedad, pues ha demostrado mejorar la capacidad de ejercicio, reducir la disnea y mejorar la calidad de vida. No obstante, si los síntomas como sibilancias, dificultad para respirar o tos parecen peores de lo habitual, o si hay mareos o aturdimiento, se debe dejar de hacer ejercicio y consultar al médico.
- Efecto de la inactividad: los músculos se debilitan y el cuerpo necesita trabajar más y usar más oxígeno para funcionar.
- Beneficios del ejercicio: mejora la capacidad de ejercicio, reduce la disnea y mejora la calidad de vida.
- Recomendación clave: no dejar de hacer ejercicio cuando los síntomas mejoran, ya que detener la actividad podría empeorar los síntomas nuevamente.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Evitar el esfuerzo físico por miedo a la falta de aire genera un círculo vicioso que empeora la EPOC
- El ejercicio físico es una intervención no farmacológica con evidencia científica para mejorar la capacidad de ejercicio y reducir la disnea
- La actividad debe adaptarse a cada paciente con valoración e entrenamiento individualizado
Qué falta por confirmar
- Cuáles son las pautas específicas de entrenamiento individualizado recomendadas para cada grado de gravedad de la EPOC
- Si existen estudios publicados recientemente que cuantifiquen la mejora de la capacidad de ejercicio en pacientes con EPOC
|Medio
|Enfoque destacado
|infosalus.com
|Declaraciones de Alba Gómez (SERMEF) con motivo del Día Mundial de la EPOC sobre el error de evitar el esfuerzo físico
|gaapp.org
|Beneficios de los ejercicios de respiración y advertencia de que no hacer ejercicio en absoluto puede empeorar las cosas
|65ymas.com
|Reproduce la advertencia de la doctora Alba Gómez sobre el círculo vicioso de la inactividad en la EPOC
|EntreMayores
|Fomentar la autonomía como clave para frenar el deterioro en personas con EPOC
|Diario Sanitario
|Fisioterapia para respirar mejor con EPOC
Cobertura (5)
- Fomentar la autonomía, una de las claves para frenar el deterioro en personas con EPOC EntreMayores ·
- Fisioterapia para respirar mejor con EPOC Diario Sanitario ·
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- El error que empeora la EPOC: por qué no debes dejar de hacer ejercicio 65 y más ·
Fuentes directas consultadas
- Experta considera un "error" que pacientes de EPOC eviten el esfuerzo físico por miedo a la falta de aire infosalus.com · Contraste documental
- Ejercicios de EPOC - Plataforma global para pacientes de alergias y vías respiratorias gaapp.org · Contraste documental
- El error que empeora la EPOC: por qué no debes dejar de hacer ejercicio 65ymas.com · Contraste documental
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