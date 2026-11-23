El círculo vicioso de la inactividad en la EPOC

La médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación Alba Gómez, miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), ha tildado de "error" que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) eviten el esfuerzo físico por miedo a la falta de aire. Según explicó con motivo del Día Mundial de la EPOC, disminuir el esfuerzo físico como consecuencia de la disnea "genera un círculo vicioso muy perjudicial" y puede agravar los síntomas.

Esta inactividad provoca un deterioro progresivo de la condición física, de modo que cada vez cuesta más realizar las mismas actividades y la falta de aire aparece con esfuerzos cada vez menores. Gómez ha abogado por mejorar la condición física de forma segura mediante una valoración adecuada y un entrenamiento individualizado.

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Beneficios y cuándo detener la actividad

El ejercicio físico es una de las intervenciones no farmacológicas con mayor evidencia científica en esta enfermedad, pues ha demostrado mejorar la capacidad de ejercicio, reducir la disnea y mejorar la calidad de vida. No obstante, si los síntomas como sibilancias, dificultad para respirar o tos parecen peores de lo habitual, o si hay mareos o aturdimiento, se debe dejar de hacer ejercicio y consultar al médico.