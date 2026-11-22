Hallazgo central del MIT

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han identificado que el envejecimiento reduce la intensidad de las ondas de líquido cefalorraquídeo (LCR) que eliminan desechos metabólicos del cerebro durante el sueño profundo. Este debilitamiento no se debe solo a que los mayores duermen menos, sino a cambios en las ondas eléctricas lentas y en el flujo sanguíneo cerebral, según publica DiarioBitcoin y confirma Cadena 3.

Mecanismo glinfático y noradrenalina

El sistema glinfático actúa como un "alcantarillado" cerebral: cada ~50 segundos la noradrenalina dilata y contrae vasos sanguíneos, impulsando el LCR para arrastrar toxinas. El País detalla que fármacos como el zolpidem inhiben la liberación de noradrenalina, reduciendo un 50 % el bombeo en ratones. El Confidencial añade que resonancias ultrarrápidas en la Universidad de Oulu (Finlandia) muestran cómo las pulsaciones respiratorias y vasomotoras se aceleran durante el sueño, favoreciendo la filtración.

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