Hallazgo volcánico sin precedentes en el fondo marino

Un submarino robot ha detectado evidencias de actividad volcánica explosiva en la fosa de las Marianas, situada en el Océano Pacífico, a profundidades que superan los 6.000 metros. Las investigaciones llevadas a cabo por equipos científicos permitieron la recuperación de rocas formadas por estas erupciones extremas, un fenómeno cuya existencia a tal nivel de presión oceánica desafía los conocimientos previos sobre el vulcanismo submarino.

Implicaciones geológicas y exploración robótica

Robot Jason/Medea: Utilizado para explorar la zona y recolectar muestras de roca junto al Challenger Deep.

Utilizado para explorar la zona y recolectar muestras de roca junto al Challenger Deep. Profundidad récord: Los restos se localizaron a unos 6.500 metros bajo el nivel del mar, en una región de la fosa considerada poco explorada.

Los restos se localizaron a unos 6.500 metros bajo el nivel del mar, en una región de la fosa considerada poco explorada. Presión oceánica: La inmensa columna de agua suele inhibir la expansión de gases que impulsan las explosiones volcánicas.

El estudio de estos depósitos piroclásticos aporta nuevos datos sobre los límites de las placas tectónicas y los mecanismos geológicos que operan en las simas más profundas del planeta.