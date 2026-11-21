Miles protestan en Lisboa contra el coste de vida y la crisis de vivienda antes de los presupuestos 2027
Manifestaciones masivas en Lisboa y Oporto exigen salario mínimo de 1.100 euros y rechazan el plan económico de Montenegro
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- Clave informativa: Miles protestan en Lisboa contra el coste de vida y la crisis de vivienda antes de los presupuestos 2027
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El resumen
Protesta multitudinaria desafía la lluvia en la capital portuguesa
Miles de personas se concentraron este sábado en Lisboa, convocadas por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN), para rechazar los Presupuestos del Estado para 2027 que el Gobierno de Luís Montenegro someterá a votación definitiva el próximo martes en el Parlamento. Los manifestantes exigen la subida del salario mínimo a 1.100 euros, mejores pensiones, mayor protección social y la defensa de los servicios públicos de educación y sanidad, según recoge RTVE.es. La movilización se produce tras semanas de acampadas de activistas por la vivienda en plazas céntricas de Lisboa y Oporto, que han sido desalojadas con cargas policiales denunciadas por excesivas.
Represión policial y expansión a más de 30 ciudades
Según EFE, más de dos mil personas se concentraron el domingo en la plaza Rossio de Lisboa y alrededor de un millar en Oporto para repudiar las cargas policiales de la madrugada anterior, que dejaron numerosos heridos y trece detenidos. La Jornada reporta que las protestas se extendieron a más de 30 ciudades y localidades portuguesas, configurando la mayor movilización hasta la fecha contra la especulación inmobiliaria y la inaccesibilidad de la vivienda. Euronews destaca que los manifestantes votaron en asamblea popular restablecer el campamento frente al Parlamento a partir del miércoles, con actuaciones de figuras públicas como Ana Moura, Dino D'Santiago y Tim de Xutos & Pontapés.
- Convocatoria: CGTP-IN, principal sindicato portugués
- Reivindicación central: Salario mínimo de 1.100 euros en 2027
- Contexto parlamentario: Votación definitiva de presupuestos el martes 24 de noviembre
- Abstención clave: Partido Socialista facilitará la aprobación del plan de Montenegro
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Miles de personas protestaron en Lisboa y Oporto contra el coste de vida y la crisis de vivienda
- La movilización precede a la votación de los Presupuestos 2027 el martes 24 de noviembre
- Se denuncian cargas policiales contra acampadas previas con heridos y detenidos
Qué falta por confirmar
- Resultado final de la votación parlamentaria de los Presupuestos 2027 tras la abstención anunciada del PS
- Evolución de las acampadas frente al Parlamento y posible respuesta policial tras la votación en asamblea popular
|Medio
|Enfoque destacado
|RTVE.es
|Detalla las reivindicaciones sindicales: salario mínimo 1.100 euros, pensiones, protección social y servicios públicos
|EFE (via efe.com)
|Cifra asistentes en Lisboa (más de 2.000) y Oporto (un millar) y detalla 13 detenidos y numerosos heridos en cargas policiales
|Euronews
|Destaca la votación en asamblea para restablecer campamento y la presencia de artistas como Ana Moura y Dino D'Santiago
|El Confidencial
|Señala la instalación de tiendas de campaña frente al Parlamento como escalada de la protesta iniciada en Oporto en octubre
Cobertura (5)
- La plaza que pertenece a todos Portugal Resident ·
- El Gobierno luso abierto a diálogo con activistas por la vivienda, que mantienen protestas Infobae ·
- Miles de personas se manifiestan en Lisboa contra el aumento del coste de la vida ABC ·
- Montan tiendas de campaña frente al Parlamento de Portugal para protestar por los presupuestos El Confidencial ·
- Miles de personas se manifiestan en Lisboa contra el aumento del coste de la vida y la crisis de la vivienda RTVE.es ·
Fuentes directas consultadas
- Miles de personas repudian en Lisboa y Oporto las cargas policiales por la vivienda efe.com · Contraste documental
- Miles de personas se manifiestan en Lisboa contra el aumento del coste de la vida y la crisis de la vivienda rtve.es · Contraste documental
- Miles de portugueses reclaman medidas frente a la subida del coste de la vida en Lisboa abc.es · Contraste documental
- En Portugal, miles protestan contra el encarecimiento de la vida; se movilizan en más de 30 ciudades jornada.com.mx · Contraste documental
- Miles de personas protestan en Portugal por la crisis de la vivienda y prometen una nueva acampada es.euronews.com · Contraste documental
- Milhares marcham em Lisboa conforme custo de vida alimenta indignação noticias.uol.com.br · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Por qué protestan miles de personas en Lisboa y Oporto?
Protestan contra el aumento del coste de la vida, la crisis de vivienda inaccesible por especulación inmobiliaria y los Presupuestos 2027 del Gobierno de Luís Montenegro, exigiendo salario mínimo de 1.100 euros, mejores pensiones y protección social.
¿Qué papel juega la votación de los Presupuestos 2027 en las protestas?
La votación definitiva en el Parlamento está prevista para el martes 24 de noviembre; la abstención del Partido Socialista facilitará la aprobación del plan económico del primer ministro conservador Luís Montenegro, lo que ha precipitado las movilizaciones.
¿Qué ocurrió con las cargas policiales denunciadas por los manifestantes?
Según EFE, la madrugada anterior a la protesta del domingo se produjeron cargas policiales contra acampadas de activistas por la vivienda en la plaza Rossio de Lisboa, resultando numerosos heridos y trece detenidos, lo que motivó la concentración de repulsa del domingo.
¿En cuántas ciudades portuguesas se han replicado las protestas?
La Jornada reporta movilizaciones en más de 30 ciudades y localidades de Portugal, configurando la mayor protesta hasta la fecha contra el encarecimiento de la vivienda y el coste de vida.
¿Qué medidas concretas exigen los manifestantes respecto a la vivienda?
Denuncian la venta de viviendas a fondos de inversión como principal obstáculo y exigen soluciones a la especulación inmobiliaria; en asamblea popular votaron restablecer el campamento frente al Parlamento a partir del miércoles como presión continua.
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