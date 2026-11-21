Protesta multitudinaria desafía la lluvia en la capital portuguesa

Miles de personas se concentraron este sábado en Lisboa, convocadas por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN), para rechazar los Presupuestos del Estado para 2027 que el Gobierno de Luís Montenegro someterá a votación definitiva el próximo martes en el Parlamento. Los manifestantes exigen la subida del salario mínimo a 1.100 euros, mejores pensiones, mayor protección social y la defensa de los servicios públicos de educación y sanidad, según recoge RTVE.es. La movilización se produce tras semanas de acampadas de activistas por la vivienda en plazas céntricas de Lisboa y Oporto, que han sido desalojadas con cargas policiales denunciadas por excesivas.

Represión policial y expansión a más de 30 ciudades

Según EFE, más de dos mil personas se concentraron el domingo en la plaza Rossio de Lisboa y alrededor de un millar en Oporto para repudiar las cargas policiales de la madrugada anterior, que dejaron numerosos heridos y trece detenidos. La Jornada reporta que las protestas se extendieron a más de 30 ciudades y localidades portuguesas, configurando la mayor movilización hasta la fecha contra la especulación inmobiliaria y la inaccesibilidad de la vivienda. Euronews destaca que los manifestantes votaron en asamblea popular restablecer el campamento frente al Parlamento a partir del miércoles, con actuaciones de figuras públicas como Ana Moura, Dino D'Santiago y Tim de Xutos & Pontapés.

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