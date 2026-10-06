Cristiano no regresará con Portugal mientras Jorge Jesús dirija

La relación entre Cristiano Ronaldo y el entrenador de la selección portuguesa, Jorge Jesús, parece haberse deteriorado significativamente. Cristiano Ronaldo acusó a Jorge Jesús de mentir e incumplir su palabra.

El delantero portugués explicó su marcha de la selección, afirmando que 'créanme, esta es la pura verdad'. Jorge Jesús se pronunció tras leer el comunicado de Cristiano Ronaldo, y Portugal ha dejado la puerta abierta al regreso de Cristiano Ronaldo tras un 'malentendido'.

La continuidad de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa es una cuestión que sigue sin resolverse.