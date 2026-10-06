Cristiano no regresará con Portugal mientras Jorge Jesús dirija
Cristiano Ronaldo no regresará con Portugal mientras Jorge Jesús sea el entrenador.
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- Punto central: Cristiano Ronaldo no regresará con Portugal mientras Jorge Jesús sea el entrenador.
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El resumen
La relación entre Cristiano Ronaldo y el entrenador de la selección portuguesa, Jorge Jesús, parece haberse deteriorado significativamente. Cristiano Ronaldo acusó a Jorge Jesús de mentir e incumplir su palabra.
El delantero portugués explicó su marcha de la selección, afirmando que 'créanme, esta es la pura verdad'. Jorge Jesús se pronunció tras leer el comunicado de Cristiano Ronaldo, y Portugal ha dejado la puerta abierta al regreso de Cristiano Ronaldo tras un 'malentendido'.
La continuidad de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa es una cuestión que sigue sin resolverse.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Jorge Jesús?
Cristiano Ronaldo acusó a Jorge Jesús de mentir e incumplir su palabra.
¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa?
Cristiano Ronaldo se fue de la selección portuguesa y ha dejado la puerta abierta a su regreso.
¿Cómo reaccionó Jorge Jesús al comunicado de Cristiano Ronaldo?
Jorge Jesús dijo que leería el comunicado y luego iría a trabajar a la Federación.
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