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Cristiano no regresará con Portugal mientras Jorge Jesús dirija

Cristiano Ronaldo no regresará con Portugal mientras Jorge Jesús sea el entrenador.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Cristiano no regresará con Portugal mientras Jorge Jesús dirija
  • Punto central: Cristiano Ronaldo no regresará con Portugal mientras Jorge Jesús sea el entrenador.
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El resumen

La relación entre Cristiano Ronaldo y el entrenador de la selección portuguesa, Jorge Jesús, parece haberse deteriorado significativamente. Cristiano Ronaldo acusó a Jorge Jesús de mentir e incumplir su palabra.

El delantero portugués explicó su marcha de la selección, afirmando que &#039;créanme, esta es la pura verdad&#039;. Jorge Jesús se pronunció tras leer el comunicado de Cristiano Ronaldo, y Portugal ha dejado la puerta abierta al regreso de Cristiano Ronaldo tras un &#039;malentendido&#039;.

La continuidad de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa es una cuestión que sigue sin resolverse.

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Respuestas rápidas

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Jorge Jesús?

Cristiano Ronaldo acusó a Jorge Jesús de mentir e incumplir su palabra.

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa?

Cristiano Ronaldo se fue de la selección portuguesa y ha dejado la puerta abierta a su regreso.

¿Cómo reaccionó Jorge Jesús al comunicado de Cristiano Ronaldo?

Jorge Jesús dijo que leería el comunicado y luego iría a trabajar a la Federación.

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