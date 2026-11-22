Qué ha ocurrido

La competición inclusiva LaLiga Genuine Moeve ha dado comienzo a una nueva temporada, reuniendo a numerosos equipos de todo el territorio español para disputar sus primeros encuentros y participar en los actos de apertura oficiales celebrados en Tarragona. Entidades como el RC Deportivo, el Real Racing Club, el Real Sporting, el Celta Integra y el Real Sociedad han puesto en marcha sus participaciones en este torneo que promueve los valores deportivos y sociales.

Contexto y datos clave

La jornada inaugural ha contado con actos especiales, como el celebrado en el Nou Estadi Costa Daurada con motivo del décimo aniversario del equipo Genuine del Nàstic de Tarragona, donde se congregaron representantes de distintos clubes de la demarcación. Los conjuntos participantes afrontan este arranque de temporada con el objetivo de fomentar la integración, el compañerismo y la deportividad a través del fútbol.

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Inclusividad: La competición reúne a medio centenar de equipos enfocados en la superación personal y la deportividad.

La competición reúne a medio centenar de equipos enfocados en la superación personal y la deportividad. Calendario: Los partidos iniciales se desarrollan durante el fin de semana con diversas sedes y enfrentamientos programados.

Los partidos iniciales se desarrollan durante el fin de semana con diversas sedes y enfrentamientos programados. Participación: Clubes de Primera y Segunda División despliegan sus plantillas Genuine en un ambiente de convivencia y respeto.

Qué vigilar a continuación

Se espera la continuidad de los encuentros de la jornada dominical y el desarrollo de las siguientes fases del calendario oficial de LaLiga Genuine Moeve a lo largo de la temporada.