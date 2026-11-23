Corea del Sur clasifica primera a octavos del Mundial Sub-17 tras golear 6-0 a Nueva Caledonia
Los surcoreanos sellan su pase a dieciseisavos con una goleada histórica y Kim Ji-woo firma un hat-trick en Catar 2026.
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- Clave informativa: Corea del Sur clasifica primera a octavos del Mundial Sub-17 tras golear 6-0 a Nueva Caledonia
- Punto central: Los surcoreanos sellan su pase a dieciseisavos con una goleada histórica y Kim Ji-woo firma un hat-trick en Catar 2026.
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Cobertura (5)
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- Mundial Sub-17: se conoce a la primera selección clasificada a los dieciseisavos DIEZ.HN ·
Fuentes directas consultadas
- Anexo:Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2025 es.wikipedia.org · Contraste documental
- Uruguay, Argentina y Ecuador festejan en Mundial Sub 17 prensafutbol.cl · Contraste documental
- La selección argentina sub 17 se levantó con un triunfo sobre Mozambique rosario3.com · Contraste documental
- Tri Sub 17 debuta con triunfo ante Rumania en el Mundial de Qatar diariodemexico.com · Contraste documental
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Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Clasificación anticipada y goleada récord
La selección sub-17 de Corea del Sur se convirtió este domingo en el primer equipo en asegurar su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, tras vencer 6-0 a Nueva Caledonia en la cuarta jornada de la fase de grupos. El delantero Kim Ji-woo anotó un hat-trick y lideró una ofensiva que dejó sin opciones al conjunto oceánico, según reportan Star News y Diario AS.
Contexto del grupo y otros resultados
Con este triunfo, Corea del Sur suma seis puntos y una diferencia de goles abultada que le garantiza matemáticamente el pase a la siguiente ronda, independientemente del resultado de su último partido. En el mismo día, Arabia Saudita dio la sorpresa al derrotar a Francia, mientras que Grecia y Uruguay también alcanzaron seis puntos y se acercan a la clasificación, de acuerdo con Prensa Fútbol y Rosario3. Argentina, por su parte, logró su primera victoria al imponerse 2-1 a Mozambique en el Grupo C.
- Primer clasificado: Corea del Sur (Grupo D)
- Resultado clave: 6-0 vs. Nueva Caledonia
- Figura: Kim Ji-woo (hat-trick)
- Otras sorpresas: Arabia Saudita vence a Francia
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Corea del Sur es la primera selección clasificada a dieciseisavos del Mundial Sub-17 Catar 2026
- La clasificación llegó tras golear 6-0 a Nueva Caledonia con hat-trick de Kim Ji-woo
- Arabia Saudita derrotó a Francia en la misma jornada
Qué falta por confirmar
- ¿Cuál será el rival de Corea del Sur en octavos de final según el cruce de grupos?
- ¿Podrá Arabia Saudita mantener el ritmo y clasificar también tras vencer a Francia?
|Medio
|Enfoque destacado
|JKN (재경일보)
|Resalta el aporte de Kim Ji-ho con un gol y una asistencia en la victoria previa 3-0 sobre Uganda
|Rosario3
|Enmarca la clasificación surcoreana dentro de la cuarta jornada y menciona el avance de Grecia, Uruguay y la victoria de Argentina
|DIEZ.HN
|Titula la noticia como la confirmación del primer clasificado a dieciseisavos del torneo
Respuestas rápidas
¿Qué selección fue la primera en clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 2026?
Corea del Sur se convirtió en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 Catar 2026.
¿Cómo logró Corea del Sur su clasificación anticipada?
Goleó 6-0 a Nueva Caledonia en la cuarta jornada de la fase de grupos, con un hat-trick de Kim Ji-woo, alcanzando seis puntos y una diferencia de goles que le asegura el pase matemático.
¿Qué otros resultados destacados hubo en la misma jornada?
Arabia Saudita sorprendió venciendo a Francia, Grecia y Uruguay sumaron seis puntos acercándose a la clasificación, y Argentina logró su primer triunfo 2-1 ante Mozambique.
¿Quién fue la figura del partido que selló la clasificación surcoreana?
Kim Ji-woo, autor de un hat-trick en la victoria 6-0 sobre Nueva Caledonia.
¿En qué grupo compite Corea del Sur y cuál es su situación actual?
Corea del Sur compite en el Grupo D y lidera con seis puntos y una amplia diferencia de goles, ya clasificado a octavos de final.
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