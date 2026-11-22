Ampliación de la conectividad en el Aeropuerto de Zaragoza

El Ejecutivo aragonés ha autorizado el convenio necesario para mejorar de forma significativa la conectividad del Aeropuerto de Zaragoza. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto impulsado junto al ayuntamiento para transformar la oferta de rutas comerciales y de carácter internacional, marcando un salto histórico para la infraestructura a partir de marzo de 2027.

Para materializar esta expansión, Aragón invertirá 42,3 millones de euros, mientras que la cifra global asociada al desarrollo de hasta 13 rutas internacionales y los nuevos enlaces alcanza los 63 millones de euros. Diversas aerolíneas han participado en las pujas y licitaciones, reconfigurando la oferta con la asignación de destinos y la competencia entre compañías como Ryanair, Air Horizont y Wizz Air.

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