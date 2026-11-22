Un punto de encuentro para la innovación y la conectividad

El aeropuerto de Castellón acoge la sexta edición de su Business Forum, una jornada profesional concebida para reunir a representantes de empresas, instituciones y entidades de los sectores turístico, aeronáutico y aeroespacial. El evento se centra en analizar las oportunidades de crecimiento asociadas a la infraestructura, poniendo el foco en la turoperación, la conectividad aérea y las tecnologías espaciales.

Estrategias de futuro y proyección industrial