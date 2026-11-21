Bitcoin cae por debajo de los 60.000 dólares y alcanza mínimos de dos años en medio de una venta masiva
Bitcoin rompe el nivel de los 60.000 dólares, cae hasta los 56.000 y registra su peor mes desde junio de 2022, arrastrado por una venta masiva de activos tecnológicos y cripto.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Bitcoin cae por debajo de los 60.000 dólares y alcanza mínimos de dos años en medio de una venta masiva
- Punto central: Bitcoin rompe el nivel de los 60.000 dólares, cae hasta los 56.000 y registra su peor mes desde junio de 2022, arrastrado por una venta masiva de activos tecnológicos y cripto.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 10 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
La caída de Bitcoin y su contexto de mercado
El precio de Bitcoin rompió el nivel de los 60.000 dólares el viernes 20 de noviembre de 2026 y continuó su descenso el sábado 21 de noviembre, alcanzando mínimos de dos años. Según cointicker.com, BTC/USD cotizó en torno a los 58.300 dólares con una caída del 6,2 % en el día, mientras que es.finance.yahoo.com reportó que la criptomoneda se desplomó por debajo de los 56.000 dólares, su nivel más bajo desde septiembre. TradingView indicó que se trató de la primera vez desde julio que el activo cotizaba por debajo de esa cota, en medio de una venta masiva generalizada.
La corrección no se limitó al mercado cripto. El Nasdaq cayó casi un 5 % arrastrado por ventas masivas en acciones de inteligencia artificial y semiconductores, con Nvidia perdiendo un 12,5 %. El S&P 500 retrocedió alrededor del 3,5 %, los futuros del oro cayeron casi un 5 % y los inversores se volcaron hacia bonos y acciones defensivas, según información citada por cointicker.com.
- Rango diario: entre 57.655 y 62.562 dólares, con una pérdida mensual de unos 3.880 dólares.
- Caída mensual: aproximadamente el 25 %, el peor mes para Bitcoin desde junio de 2022.
- Nivel clave: Glassnode señaló una gran concentración de liquidaciones en la zona de los 60.000 dólares.
- Mercados tradicionales: el KOSPI surcoreano cayó un 5 % y activó una suspensión de 5 minutos; el Nikkei japonés perdió unos 57 billones de yenes.
Origen de la venta masiva
La ola de ventas se desencadenó tras el debut en bolsa de Anthropic, que no tuvo el éxito esperado, y se extendió desde los mercados bursátiles mundiales a Asia, obligando a la bolsa de Corea del Sur a suspender las ventas programadas. news.bitcoin.com recordó que Bitcoin ya había caído por primera vez por debajo de los 62.000 dólares el jueves por la tarde, hora de EE. UU., y marcó un nuevo mínimo durante la sesión asiática, el más bajo desde el 3 de julio, cuando tocó fondo en 61.248,86 dólares.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Bitcoin rompió el nivel de los 60.000 dólares y alcanzó mínimos de varios meses o años
- La caída coincidió con una venta masiva en acciones tecnológicas y del Nasdaq
- Noviembre de 2026 se convirtió en el peor mes para Bitcoin desde junio de 2022
Qué falta por confirmar
- Si el precio de Bitcoin logrará recuperar el nivel de los 60.000 dólares en las próximas sesiones
- Cuál será el impacto total de las salidas de 3.470 millones de dólares en los ETF de Bitcoin reportadas por merca2.es
|Medio
|Enfoque destacado
|criptoperiodico.com
|Reportó que Bitcoin cayó un 5 %, perdió los 60.000 dólares y tocó mínimos de dos años
|msn.com
|Enfatizó una caída del 7 % en las últimas 24 horas y mínimos de 2024
|es.finance.yahoo.com
|Señaló que Bitcoin se desplomó por debajo de los 56.000 dólares, su nivel más bajo desde septiembre
|TradingView
|Indicó que fue la primera vez desde julio que Bitcoin cotizaba por debajo de los 60.000 dólares, en medio de una venta masiva generalizada
|cointicker.com
|Detalló un precio de 58.300 dólares, una caída del 6,2 % en el día y una pérdida mensual de unos 3.880 dólares
Cobertura (5)
- Bitcoin cae un 5%, pierde los 60.000 dólares y toca mínimos de dos años criptoperiodico.com ·
- El bitcoin cae un 7% a mínimos de 2024 y se distancia de los 60.000 dólares msn.com ·
- Bitcoin cae por debajo de los 56.000 dólares mientras la crisis de liquidez agrava la caída cripto es.finance.yahoo.com ·
- Cae bitcoin por debajo de los Dls. 60,000 El Diario ·
- Bitcoin cae por debajo de los 60.000 dólares por primera vez desde julio en medio de una venta masiva generalizada TradingView ·
Fuentes directas consultadas
- El Bitcoin cae por debajo de los 58.300 dólares mientras el Nasdaq se hunde un 5 % en medio de una venta masiva de acciones tecnológicas cointicker.com · Contraste documental
- Bitcoin cae a 61.300 dólares, mínimo desde julio, por desplome en Asia news.bitcoin.com · Contraste documental
- Bitcoin cae por debajo de los 56.000 dólares mientras la crisis de liquidez agrava la caída cripto es.finance.yahoo.com · Contraste documental
- Bitcoin pierde los 60.000 dólares por primera vez desde julio y roza el precio realizado del holder medio merca2.es · Contraste documental
- ¿Hasta dónde caerá el precio de Bitcoin? Analistas lo predicen es.beincrypto.com · Contraste documental
- El bitcoin cae un 7% a mínimos de 2024 y se distancia de los 60.000 dólares msn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó con Bitcoin el 20 y 21 de noviembre de 2026?
Bitcoin rompió el nivel de los 60.000 dólares y cayó por debajo de esa cota, alcanzando mínimos de dos años. Según las fuentes, el precio llegó a cotizar en torno a los 58.300 dólares e incluso por debajo de los 56.000 dólares, dependiendo del medio y el momento de la cotización.
¿Por qué es tendencia la caída de Bitcoin?
Es tendencia porque ocurrió en medio de una venta masiva generalizada que afectó tanto a criptomonedas como a mercados tradicionales, con el Nasdaq cayendo casi un 5 % y acciones tecnológicas como Nvidia perdiendo un 12,5 %, además de registrar su peor mes desde junio de 2022.
¿Cuándo ocurrió la ruptura de los 60.000 dólares?
BTC/USD rompió el nivel de los 60.000 dólares a última hora de la mañana del viernes 20 de noviembre de 2026, según cointicker.com, y continuó cayendo durante la sesión asiática y el sábado 21 de noviembre.
¿Qué consecuencias tiene esta caída para los inversores?
La caída generó una gran concentración de liquidaciones en la zona de los 60.000 dólares, según Glassnode, y se reportaron salidas de 3.470 millones de dólares en los ETF de Bitcoin, según merca2.es, lo que presiona aún más el precio del activo.
¿Qué factores provocaron la venta masiva?
La venta masiva se desencadenó tras el debut en bolsa de Anthropic, que no tuvo el éxito esperado, y se extendió desde los mercados bursátiles mundiales a Asia, obligando a la bolsa de Corea del Sur a suspender las ventas programadas y afectando al Nikkei y al KOSPI.
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