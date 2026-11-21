La caída de Bitcoin y su contexto de mercado

El precio de Bitcoin rompió el nivel de los 60.000 dólares el viernes 20 de noviembre de 2026 y continuó su descenso el sábado 21 de noviembre, alcanzando mínimos de dos años. Según cointicker.com, BTC/USD cotizó en torno a los 58.300 dólares con una caída del 6,2 % en el día, mientras que es.finance.yahoo.com reportó que la criptomoneda se desplomó por debajo de los 56.000 dólares, su nivel más bajo desde septiembre. TradingView indicó que se trató de la primera vez desde julio que el activo cotizaba por debajo de esa cota, en medio de una venta masiva generalizada.

La corrección no se limitó al mercado cripto. El Nasdaq cayó casi un 5 % arrastrado por ventas masivas en acciones de inteligencia artificial y semiconductores, con Nvidia perdiendo un 12,5 %. El S&P 500 retrocedió alrededor del 3,5 %, los futuros del oro cayeron casi un 5 % y los inversores se volcaron hacia bonos y acciones defensivas, según información citada por cointicker.com.

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Rango diario: entre 57.655 y 62.562 dólares, con una pérdida mensual de unos 3.880 dólares.

entre 57.655 y 62.562 dólares, con una pérdida mensual de unos 3.880 dólares. Caída mensual: aproximadamente el 25 %, el peor mes para Bitcoin desde junio de 2022.

aproximadamente el 25 %, el peor mes para Bitcoin desde junio de 2022. Nivel clave: Glassnode señaló una gran concentración de liquidaciones en la zona de los 60.000 dólares.

Glassnode señaló una gran concentración de liquidaciones en la zona de los 60.000 dólares. Mercados tradicionales: el KOSPI surcoreano cayó un 5 % y activó una suspensión de 5 minutos; el Nikkei japonés perdió unos 57 billones de yenes.

Origen de la venta masiva

La ola de ventas se desencadenó tras el debut en bolsa de Anthropic, que no tuvo el éxito esperado, y se extendió desde los mercados bursátiles mundiales a Asia, obligando a la bolsa de Corea del Sur a suspender las ventas programadas. news.bitcoin.com recordó que Bitcoin ya había caído por primera vez por debajo de los 62.000 dólares el jueves por la tarde, hora de EE. UU., y marcó un nuevo mínimo durante la sesión asiática, el más bajo desde el 3 de julio, cuando tocó fondo en 61.248,86 dólares.