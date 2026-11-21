Dinámica de la lesión en el Allianz Riviera

En el minuto 39 del encuentro correspondiente a la jornada 11 de Ligue 1, Désiré Doué recibió un balón cerca del banderín de córner, intentó girar con el cuerpo inclinado y su pie derecho quedó fijado en el terreno mientras dos defensores del Niza —Boudaoui y Diop— le presionaban. La torsión forzada de la rodilla derecha provocó un dolor inmediato; el jugador gritó, se llevó las manos a la cara y fue atendido durante varios minutos antes de ser evacuado en camilla, visiblemente conmocionado.

Contexto del partido y reacción del PSG

El PSG perdía 0-1 desde el minuto 8 tras un gol de Mohamed El Amine Amoura. La remontada llegó en tres minutos: penalti transformado por Senny Mayulu (31') y gol de Doué (32') tras centro de Achraf Hakimi. La lesión del extremo truncó la buena dinámica ofensiva y obligó a Luis Enrique a dar entrada a Ferran Torres. El capitán Marquinhos se acercó a consolar al joven de 21 años mientras el estadio guardaba silencio. El partido finalizó 3-1 tras un tercer tanto parisino en la segunda mitad, manteniendo al PSG líder en la clasificación.

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