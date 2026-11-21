Désiré Doué sufre grave lesión de rodilla en la victoria del PSG ante Niza
El extremo francés marcó el 2-1 y minutos después abandonó el campo en camilla entre lágrimas tras clavar el pie en el césped.
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- Clave informativa: Désiré Doué sufre grave lesión de rodilla en la victoria del PSG ante Niza
- Punto central: El extremo francés marcó el 2-1 y minutos después abandonó el campo en camilla entre lágrimas tras clavar el pie en el césped.
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El resumen
Dinámica de la lesión en el Allianz Riviera
En el minuto 39 del encuentro correspondiente a la jornada 11 de Ligue 1, Désiré Doué recibió un balón cerca del banderín de córner, intentó girar con el cuerpo inclinado y su pie derecho quedó fijado en el terreno mientras dos defensores del Niza —Boudaoui y Diop— le presionaban. La torsión forzada de la rodilla derecha provocó un dolor inmediato; el jugador gritó, se llevó las manos a la cara y fue atendido durante varios minutos antes de ser evacuado en camilla, visiblemente conmocionado.
Contexto del partido y reacción del PSG
El PSG perdía 0-1 desde el minuto 8 tras un gol de Mohamed El Amine Amoura. La remontada llegó en tres minutos: penalti transformado por Senny Mayulu (31') y gol de Doué (32') tras centro de Achraf Hakimi. La lesión del extremo truncó la buena dinámica ofensiva y obligó a Luis Enrique a dar entrada a Ferran Torres. El capitán Marquinhos se acercó a consolar al joven de 21 años mientras el estadio guardaba silencio. El partido finalizó 3-1 tras un tercer tanto parisino en la segunda mitad, manteniendo al PSG líder en la clasificación.
- Minuto de la lesión: 39 (primer tiempo).
- Mecanismo: pie clavado en el césped + torsión de rodilla derecha bajo presión de dos rivales.
- Síntomas inmediatos: gritos de dolor, inmovilización, evacuación en camilla, llanto del jugador.
- Sustitución: Ferran Torres ingresó por Doué.
- Resultado final: Niza 1-3 PSG.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Doué marcó el 2-1 y se lesionó la rodilla derecha en el minuto 39.
- Fue retirado en camilla entre lágrimas tras clavar el pie en el césped.
- El PSG remontó y ganó 3-1, manteniendo el liderato en Ligue 1.
Qué falta por confirmar
- Diagnóstico definitivo (rotura de ligamentos, menisco u otra estructura) y tiempo exacto de baja.
- Impacto en la planificación del PSG para Champions League y compromisos internacionales de Doué.
|Medio
|Enfoque destacado
|Marca
|Subraya la gravedad potencial y la incertidumbre sobre el tiempo de baja pendiente de pruebas médicas.
|DIEZ.HN
|Enfatiza la decisión del PSG de no forzar al jugador y priorizar su recuperación a largo plazo.
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Cobertura (6)
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Fuentes directas consultadas
- La escalofriante lesión de Désiré Doué que lo que lo alejará de los canchas por un largo tiempo lanacion.com.ar · Contraste documental
- Video | Escalofriante lesión de Doué preocupa al PSG: el jugador se fue en camilla y entre lágrimas eltiempo.com · Contraste documental
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- Doué enciende las alarmas en el PSG: se retira en camilla tras lesionarse la rodilla derecha lavanguardia.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 6 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó exactamente con Désiré Doué en el partido contra Niza?
En el minuto 39, tras marcar el 2-1, Doué intentó girar sobre su pierna derecha mientras era presionado por dos rivales; el pie se clavó en el césped, la rodilla giró de forma antinatural y el jugador cayó gritando de dolor. Fue retirado en camilla llorando.
¿Por qué es tendencia esta lesión?
Por la gravedad aparente de la acción, la reacción emocional del jugador (llanto en camilla), el momento clave del partido (acababa de dar la ventaja al PSG) y la acumulación de bajas en la plantilla de Luis Enrique.
¿Cuándo y dónde ocurrió el incidente?
Ocurrió el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza, durante la jornada 11 de la Ligue 1 francesa.
¿Qué consecuencias tiene para el PSG?
Pierde a un titular indiscutible de 21 años en un tramo decisivo de la temporada; obliga a recomponer el ataque (entró Ferran Torres) y enciende alarmas médicas mientras el club compite en Liga, Copa y Champions.
¿Qué se sabe del diagnóstico y la baja?
Hasta el momento no hay parte médico oficial; las fuentes coinciden en 'lesión grave de rodilla derecha' y apuntan a una ausencia prolongada, pero el alcance exacto (ligamentos, menisco, hueso) está pendiente de resonancia y pruebas complementarias.
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