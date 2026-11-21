Qué ha ocurrido

Amazon ha lanzado su campaña de Black Friday 2026 con antelación al viernes oficial del 27 de noviembre, ofreciendo descuentos significativos en tecnología, electrodomésticos y moda. Según Xataka, el 20 de noviembre se destacaron seis productos con rebajas de hasta el 65 %, entre ellos un móvil, un portátil gaming, un stick de televisión, un reloj, un televisor y una cámara. MARCA reportó hasta 60 chollos con descuentos de hasta el 67 % en marcas como Dyson, Cecotec, Roborock y Philips.

Contexto y datos clave

El avance del Black Friday no es exclusivo de Amazon. El Mundo señala grandes chollos en robots aspiradores, batidoras, cafeteras y aspiradoras sin cable, mientras que La Vanguardia y Lecturas destacan ofertas anticipadas de Dyson, IKEA y Leroy Merlin. En moda, El Mundo menciona rebajas que alcanzan incluso el 60 % en marcas como Levi's, Under Armour, Calvin Klein y Geox. Mundo Deportivo elevó la referencia a descuentos de hasta el 70 % en Dyson y Samsung para el 21 de noviembre.

Publicidad

Qué vigilar a continuación

Los precios mostrados en Amazon pueden variar, según advierte el propio texto de Xataka citado por SirCompare. La ventana de compras se extiende desde días previos hasta el próximo fin de semana, por lo que conviene comparar ofertas entre minoristas y verificar disponibilidad de tallas y stock antes de comprar.