Mourinho deja a Vinicius en el banquillo y apuesta por Diomande ante el Celta en el Bernabéu
El técnico portugués sorprende con un once sin Vinicius tras su buen parón con Brasil y el Real Madrid pierde 0-1 al descanso en la jornada 13 de LaLiga.
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- Clave informativa: Mourinho deja a Vinicius en el banquillo y apuesta por Diomande ante el Celta en el Bernabéu
- Punto central: El técnico portugués sorprende con un once sin Vinicius tras su buen parón con Brasil y el Real Madrid pierde 0-1 al descanso en la jornada 13 de LaLiga.
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El resumen
La decisión táctica de Mourinho
José Mourinho ha optado por mantener a Vinicius Junior como suplente pese a los cinco goles que marcó con Brasil durante el parón internacional. El entrenador portugués ha alineado a Yan Diomande en el extremo izquierdo, con Arda Güler en la banda derecha y Kylian Mbappé actuando de enganche por detrás del delantero centro. En el centro del campo, Eduardo Camavinga sustituye a Aurélien Tchouaméni, quien arrastra molestias físicas, y forma dupla con Bernardo Silva, recuperado a tiempo tras llegar tocado de la selección portuguesa.
Desarrollo del primer tiempo
El partido, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, se disputa en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid segundo clasificado con 30 puntos, a tres del líder Barcelona. Los blancos encadenaban ocho encuentros sin perder en todas las competiciones. Sin embargo, el Celta de Vigo se adelantó en el marcador (0-1) antes del minuto 33 tras una jugada combinativa por la derecha que finalizó Williott enviando el balón al lateral de la red. Mbappé, Güler y Diomande dispusieron de ocasiones para empatar, pero sus remates se marcharon fuera o fueron detenidos por el portero Radu.
- Once inicial: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Camavinga, Bernardo Silva, Valverde; Güler, Mbappé, Diomande.
- Bajas confirmadas: Rodrygo y Raúl Asencio por sanción; Tchouaméni por molestias físicas.
- Contexto: Vinicius cumplió cuatro partidos de sanción y estaba disponible, pero Mourinho priorizó la fórmula que funcionó antes del parón.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Mourinho deja a Vinicius en el banquillo y alinea a Diomande como extremo izquierdo
- Camavinga entra por Tchouaméni en el centro del campo junto a Bernardo Silva
Qué falta por confirmar
- ¿Reaccionará Mourinho en la segunda parte dando entrada a Vinicius para buscar el empate?
- ¿Podrá el Celta mantener la ventaja defensiva ante la previsible presión madridista?
|Medio
|Enfoque destacado
|EL PAÍS
|Titular en directo destacando la suplencia de Vinicius y la apuesta por Diomande-Güler-Mbappé
|mundodeportivo.com
|Detalla que Vinicius marcó cinco goles con Brasil y explica el cambio de Tchouaméni por Camavinga por molestias
|abc.es
|Narración minuto a minuto del primer tiempo con ocasiones falladas de Mbappé, Güler y Diomande
|tribuna.com
|Contextualiza la clasificación: Madrid segundo con 30 puntos, ocho partidos invicto, y bajas de Rodrygo y Asencio
|ESPN Deportes
|Enfoque en la posible alineación previa y las probabilidades estadísticas del encuentro
Cobertura (7)
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Fuentes directas consultadas
- Sorpresa con Vinicius en el once titular del Real Madrid ante el Celta mundodeportivo.com · Contraste documental
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Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 7 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Por qué Vinicius no es titular contra el Celta si viene de marcar cinco goles con Brasil?
Mourinho ha decidido mantener la estructura táctica que funcionó antes del parón internacional, apostando por Yan Diomande en el extremo izquierdo y situando a Mbappé de enganche con Güler en la derecha, priorizando el equilibrio del equipo sobre el estado de forma individual del brasileño.
¿Cuál es el once titular completo del Real Madrid hoy?
Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Camavinga, Bernardo Silva, Valverde; Güler, Mbappé, Diomande. Vinicius, Rodrygo (sancionado) y Tchouaméni (molestias) esperan en el banquillo.
¿Cómo va el partido al descanso?
El Celta de Vigo gana 0-1 en el Santiago Bernabéu tras un gol de Williott en el minuto 33. El Real Madrid ha tenido ocasiones claras mediante Mbappé, Güler y Diomande, pero no ha logrado materializarlas.
¿Qué bajas tiene el Real Madrid para este partido?
Rodrygo y Raúl Asencio no están disponibles por sanción. Aurélien Tchouaméni se queda fuera de la convocatoria por molestias físicas, lo que ha propiciado la titularidad de Camavinga.
¿Qué está en juego para el Real Madrid en esta jornada 13?
El equipo de Mourinho busca recortar distancias con el Barcelona, líder con 33 puntos. Los blancos son segundos con 30 y encadenaban ocho partidos sin perder en todas las competiciones antes de este encuentro.
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