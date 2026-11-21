La decisión táctica de Mourinho

José Mourinho ha optado por mantener a Vinicius Junior como suplente pese a los cinco goles que marcó con Brasil durante el parón internacional. El entrenador portugués ha alineado a Yan Diomande en el extremo izquierdo, con Arda Güler en la banda derecha y Kylian Mbappé actuando de enganche por detrás del delantero centro. En el centro del campo, Eduardo Camavinga sustituye a Aurélien Tchouaméni, quien arrastra molestias físicas, y forma dupla con Bernardo Silva, recuperado a tiempo tras llegar tocado de la selección portuguesa.

Desarrollo del primer tiempo

El partido, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, se disputa en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid segundo clasificado con 30 puntos, a tres del líder Barcelona. Los blancos encadenaban ocho encuentros sin perder en todas las competiciones. Sin embargo, el Celta de Vigo se adelantó en el marcador (0-1) antes del minuto 33 tras una jugada combinativa por la derecha que finalizó Williott enviando el balón al lateral de la red. Mbappé, Güler y Diomande dispusieron de ocasiones para empatar, pero sus remates se marcharon fuera o fueron detenidos por el portero Radu.

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