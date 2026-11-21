Matemático de Anthropic afirma haber demostrado la hipótesis de Riemann con ayuda de la IA Claude
Levent Alpöge asegura haber resuelto el enigma de 167 años usando el modelo de Anthropic, pero la prueba de 250.000 páginas sigue sin verificación independiente.
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El resumen
Qué ha ocurrido
El investigador turco-estadounidense Levent Alpöge, empleado de Anthropic, publicó el viernes 21 de noviembre de 2026 una nota de cuatro páginas en su web personal en la que declara haber completado una demostración de la hipótesis de Riemann —uno de los siete problemas del milenio del Instituto Clay, dotado con un millón de dólares— en colaboración con el modelo de inteligencia artificial Claude. Alpöge indica que la prueba completa supera las 250.000 páginas y que ha liberado únicamente una versión en Lean, lenguaje de verificación formal, para que la comunidad pueda comenzar a revisarla.
Contexto y datos clave
La hipótesis de Riemann, formulada en 1859, concierne a la distribución de los números primos y es considerada el problema abierto más importante de las matemáticas puras. Hasta la fecha, ninguna demostración ha superado la revisión por pares. El anuncio de Alpöge se produce semanas después de que medios reportaran que un modelo de OpenAI habría resuelto la ecuación de Navier-Stokes, otro problema del milenio, lo que alimenta el debate sobre el papel de la IA en la investigación matemática de frontera.
Qué vigilar a continuación
La comunidad matemática exige una verificación independiente completa. El Instituto Clay no se ha pronunciado oficialmente. Queda por ver si la versión en Lean permite una comprobación automatizada total o si quedan lagunas que requieran revisión humana. Mientras tanto, Anthropic no ha emitido un comunicado corporativo más allá de la publicación personal de su empleado.
- Autor: Levent Alpöge, investigador de Anthropic.
- Herramienta: Modelo de IA Claude (Anthropic).
- Problema: Hipótesis de Riemann (problema del milenio, premio de 1 millón USD).
- Estado: Anuncio público sin verificación independiente; prueba completa >250.000 páginas; versión en Lean publicada.
- Fecha: 21 de noviembre de 2026.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Alpöge afirma haber demostrado la hipótesis de Riemann con ayuda de Claude.
- La prueba no ha sido verificada por expertos independientes.
- Se ha publicado una versión en Lean para revisión formal.
Qué falta por confirmar
- ¿Logrará la comunidad matemática verificar la prueba en Lean en plazos razonables?
- ¿Aceptará el Instituto Clay Mathematics la demostración asistida por IA para conceder el premio del milenio?
|Medio
|Enfoque destacado
|EFE
|Cita textual de Alpöge: «Claude voló, bailó y se lució llegando a la meta» y señala el enlace a código de verificación.
Cobertura (8)
- Un matemático de Anthropic asegura haber resuelto con Claude el problema más célebre de las matemáticas infobae.com ·
- Un empleado de Anthropic asegura que resolvió el “Santo Grial” de los problemas matemáticos con ayuda de la IA cnnchile.com ·
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- Un matemático de Anthropic asegura haber resuelto la hipótesis de Riemann, uno de los mayores enigmas matemáticos de la historia huffingtonpost.es ·
- Un matemático de Anthropic asegura haber resuelto con IA el problema más famoso de cálculo, la hipótesis de Riemann elperiodico.com ·
- Un matemático de Anthropic asegura haber resuelto el problema más famoso de cálculo con IA El Confidencial Tecno ·
- Un matemático de Anthropic asegura haber resuelto la hipótesis de Riemann, el mayor enigma de las matemáticas, con ayuda de la IA EL PAÍS ·
Fuentes directas consultadas
- Un matemático afirma haber resuelto uno de los problemas más importantes del mundo con ayuda de la IA lavanguardia.com · Contraste documental
- Matemático de Anthropic afirma resolver el mayor problema del cálculo con IA efe.com · Contraste documental
- La inteligencia artificial dice haber resuelto un acertijo que lleva 167 años volviendo locos a los matemáticos elmundo.es · Contraste documental
- Anthropic researcher says Claude solved math's greatest riddle news.yahoo.com · Contraste documental
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Cronología del ciclo informativo
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Respuestas rápidas
¿Quién es Levent Alpöge y qué ha anunciado?
Levent Alpöge es un matemático turco-estadounidense empleado de Anthropic. El 21 de noviembre de 2026 anunció haber demostrado la hipótesis de Riemann colaborando con el modelo de IA Claude de su empresa.
¿Qué es la hipótesis de Riemann y por qué importa?
Es un problema abierto desde 1859 sobre la distribución de los números primos. Es uno de los siete problemas del milenio del Instituto Clay, cuya solución conlleva un premio de un millón de dólares y tendría implicaciones profundas en teoría de números y criptografía.
¿Está la demostración verificada?
No. Alpöge publicó solo una nota de cuatro páginas y una versión en Lean; la prueba completa supera las 250.000 páginas y ningún matemático independiente la ha validado aún.
¿Qué papel tuvo la IA Claude en la demostración?
Según Alpöge, Claude colaboró activamente en la construcción de la prueba, llegando a «volar, bailar y lucirse» cerca de la meta, y generó parte del código en Lean para verificación formal.
¿Qué sigue ahora en el proceso?
La comunidad matemática debe revisar la versión en Lean y, eventualmente, la prueba completa. El Instituto Clay Mathematics evaluará si cumple los criterios para el premio del milenio, lo que puede llevar meses o años.
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