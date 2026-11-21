Qué ha ocurrido

El investigador turco-estadounidense Levent Alpöge, empleado de Anthropic, publicó el viernes 21 de noviembre de 2026 una nota de cuatro páginas en su web personal en la que declara haber completado una demostración de la hipótesis de Riemann —uno de los siete problemas del milenio del Instituto Clay, dotado con un millón de dólares— en colaboración con el modelo de inteligencia artificial Claude. Alpöge indica que la prueba completa supera las 250.000 páginas y que ha liberado únicamente una versión en Lean, lenguaje de verificación formal, para que la comunidad pueda comenzar a revisarla.

Contexto y datos clave

La hipótesis de Riemann, formulada en 1859, concierne a la distribución de los números primos y es considerada el problema abierto más importante de las matemáticas puras. Hasta la fecha, ninguna demostración ha superado la revisión por pares. El anuncio de Alpöge se produce semanas después de que medios reportaran que un modelo de OpenAI habría resuelto la ecuación de Navier-Stokes, otro problema del milenio, lo que alimenta el debate sobre el papel de la IA en la investigación matemática de frontera.

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Qué vigilar a continuación

La comunidad matemática exige una verificación independiente completa. El Instituto Clay no se ha pronunciado oficialmente. Queda por ver si la versión en Lean permite una comprobación automatizada total o si quedan lagunas que requieran revisión humana. Mientras tanto, Anthropic no ha emitido un comunicado corporativo más allá de la publicación personal de su empleado.