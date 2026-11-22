Mercedes-Benz subastará por primera vez su mítico prototipo C 111-II tras medio siglo
Mercedes-Benz sacará a subasta por primera vez en su historia un prototipo C 111-II de 1970, un superdeportivo que nunca llegó a los concesionarios.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Mercedes-Benz subastará por primera vez su mítico prototipo C 111-II tras medio siglo
- Punto central: Mercedes-Benz sacará a subasta por primera vez en su historia un prototipo C 111-II de 1970, un superdeportivo que nunca llegó a los concesionarios.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
El histórico prototipo que Mercedes-Benz se negó a vender durante cincuenta años
Durante más de medio siglo, el Mercedes-Benz C 111 ostentó el título no oficial del automóvil que el dinero simplemente no podía comprar. Concebido a finales de los años 60 como un laboratorio rodante de alta velocidad y sucesor espiritual del mítico 300 SL con puertas de alas de gaviota, este prototipo despertó una fascinación global sin precedentes entre coleccionistas millonarios.
- Unidad histórica: La unidad elegida para la puja es el Mercedes-Benz C 111-II de 1970, conocido internamente como Car 33, y forma parte de un total de 17 prototipos fabricados en toda la historia del programa.
- Fecha y lugar: La subasta oficial será llevada a cabo por la casa RM Sotheby’s el próximo 3 de febrero de 2027 en las Salles du Carrousel del Palais du Louvre, en París, coincidiendo con el salón Rétromobile.
- Valor estimado: Diversos medios especializados señalan que la puja podría superar los 25 millones de euros, constituyendo un acontecimiento sin precedentes para la firma de Stuttgart.
La decisión de la marca alemana de desprenderse de esta joya de museo responde a la necesidad de financiar la ampliación de sus instalaciones expositivas. Asimismo, la compañía ha confirmado un compromiso estricto de no comercializar más ejemplares similares durante al menos veinticinco años, blindando la exclusividad absoluta de la pieza.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El Mercedes-Benz C 111-II saldrá a subasta el 3 de febrero de 2027 en París a través de la casa RM Sotheby's.
- Es la primera vez en más de cincuenta años que uno de estos prototipos históricos sale de la colección oficial para llegar a manos privadas.
- La venta tiene como propósito recaudar fondos para ampliar el museo de la marca alemana.
Qué falta por confirmar
- ¿Cuál será la puja final exacta alcanzada por el Car 33 durante el evento en el Palacio del Louvre?
- ¿Qué coleccionista privado u organización se adjudicará finalmente el codiciado prototipo?
|Medio
|Enfoque destacado
|Motorpasión
|Destaca la cifra estimada de venta por encima de los 25 millones de euros y el objetivo de autofinanciación de la ampliación museística.
|SoyMotor.com
|Califica el modelo como el 'Santo Grial' de la marca al ponerse a la venta por primera vez en su historia.
|Top Gear España
|Aclara la complejidad de la familia C 111 detallando que en realidad existieron 17 prototipos con diferentes mecánicas, desde motores rotativos Wankel hasta diésel.
Cobertura (5)
- Mercedes C111 subasta: la cuña rotativa de alas de gaviota que nunca salió del museo Motor16 ·
- Mercedes saca a subasta su Santo Grial: el C 111 se pone a la venta por primera vez SoyMotor.com ·
- Muchos creen que el Mercedes C 111 es un único coche. Pero en realidad son estos 17 prototipos: del V8 de gasolina al diésel OM617 Top Gear España ·
- En 1970, este rarísimo Mercedes-Benz tenía las prestaciones de un superdeportivo de 2026. Ahora se vende por más de 25 millones Motorpasión ·
- El deportivo que nadie pudo comprar en 50 años lo subasta Mercedes-Benz Car and Driver ·
Fuentes directas consultadas
- Vendido por un millón de euros el mítico Nissan NSX rojo de Ayrton Senna abc.es · Contraste documental
- Mercedes-Benz necesita hacer caja para ampliar su museo. Va a vender por 25 millones un coche que nadie ha podido comprar jamás motorpasion.com · Contraste documental
- primera venta de un mito Wankel pruebascoches.com · Contraste documental
- el prototipo histórico que irá a remate theclinic.cl · Contraste documental
- More Than 50 Years Later, You Can Finally Buy a Mercedes-Benz C111 caranddriver.com · Contraste documental
- Mercedes Is Auctioning A Supercar It Refused to Sell for Decades autos.yahoo.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué es exactamente el Mercedes-Benz C 111?
Es un prototipo de alta velocidad desarrollado a finales de los años sesenta por la marca alemana para experimentar con tecnologías innovadoras, aerodinámica avanzada y motores rotativos.
¿Por qué es tendencia este vehículo en la actualidad?
Porque Mercedes-Benz ha anunciado por sorpresa que sacará a subasta por primera vez una de estas unidades históricas, un coche que jamás había estado disponible para compradores privados.
¿Cuándo y dónde se celebrará la subasta?
El evento tendrá lugar el 3 de febrero de 2027 en las Salles du Carrousel del Palais du Louvre, en París, bajo la dirección de la casa de subastas RM Sotheby’s.
¿Por qué motivo Mercedes-Benz ha decidido venderlo?
La firma de Stuttgart ha tomado la decisión de desprenderse de este ejemplar, conocido internamente como Car 33, con el objetivo de recaudar fondos para ampliar su museo oficial.
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Evalúa en un clic el recorrido informativo de esta tendencia. Resultados reales y anónimos.
Temas
Seguir leyendo en Economía
Tendencias relacionadas
La crisis del motor alemán entra en zona crítica tras el freno de inversiones en Mercedes y VW
La industria automotriz en Alemania atraviesa una fase crítica tras la suspensión de inversiones de Mercedes-Benz y los recortes en Volkswagen.
Una comisión de Senado Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para tomar medidas contra vehículos chinos
El Senado de Estados Unidos avanza en una legislación que podría restringir la comercialización de vehículos con vínculos accionarios en China.
Subastan la camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 por casi cinco millones de dólares
La camiseta que Pelé utilizó en la final del Mundial de 1958 alcanza un precio récord de 4,9 millones de dólares en una subasta en Nueva York.
LaLiga: ¿Cuándo serán los Clásicos Barcelona vs Real Madrid?
La RFEF y LaLiga revelan los calendarios de la temporada 2026/27, definiendo las fechas de los Clásicos y encuentros clave.
📬 El resumen diario de tendencias
Las principales tendencias del mundo, una vez al día. Sin spam, baja con un clic.