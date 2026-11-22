El histórico prototipo que Mercedes-Benz se negó a vender durante cincuenta años

Durante más de medio siglo, el Mercedes-Benz C 111 ostentó el título no oficial del automóvil que el dinero simplemente no podía comprar. Concebido a finales de los años 60 como un laboratorio rodante de alta velocidad y sucesor espiritual del mítico 300 SL con puertas de alas de gaviota, este prototipo despertó una fascinación global sin precedentes entre coleccionistas millonarios.

Unidad histórica: La unidad elegida para la puja es el Mercedes-Benz C 111-II de 1970, conocido internamente como Car 33, y forma parte de un total de 17 prototipos fabricados en toda la historia del programa.

La unidad elegida para la puja es el Mercedes-Benz C 111-II de 1970, conocido internamente como Car 33, y forma parte de un total de 17 prototipos fabricados en toda la historia del programa. Fecha y lugar: La subasta oficial será llevada a cabo por la casa RM Sotheby’s el próximo 3 de febrero de 2027 en las Salles du Carrousel del Palais du Louvre, en París, coincidiendo con el salón Rétromobile.

La subasta oficial será llevada a cabo por la casa RM Sotheby’s el próximo 3 de febrero de 2027 en las Salles du Carrousel del Palais du Louvre, en París, coincidiendo con el salón Rétromobile. Valor estimado: Diversos medios especializados señalan que la puja podría superar los 25 millones de euros, constituyendo un acontecimiento sin precedentes para la firma de Stuttgart.

La decisión de la marca alemana de desprenderse de esta joya de museo responde a la necesidad de financiar la ampliación de sus instalaciones expositivas. Asimismo, la compañía ha confirmado un compromiso estricto de no comercializar más ejemplares similares durante al menos veinticinco años, blindando la exclusividad absoluta de la pieza.