Impacto de drones rusos en la región de Kiev

Un ataque con drones rusos perpetrado durante la noche del sábado al domingo provocó el derrumbe parcial de un edificio residencial de cinco plantas en la localidad de Dimer, situada en la región ucraniana de Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que al menos 14 personas permanecen sin localizar y podrían encontrarse atrapadas bajo los escombros tras el impacto.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia confirmaron que dos personas, incluido un adolescente, resultaron heridas. Los equipos de rescate lograron evacuar a nueve personas del inmueble dañado y consiguieron controlar el incendio provocado por el impacto, mientras continúan las labores de desescombro y búsqueda de los desaparecidos.

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