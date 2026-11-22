La congelación de inversiones y la tensión sindical

La industria automotriz alemana atraviesa un momento crítico después de que Mercedes-Benz anunciara la suspensión de todas las futuras inversiones en sus plantas de Alemania. Según declaraciones del director de producción, Michael Schiebe, los elevados costes de estructura impiden continuar con el ritmo inversor actual y obligan a la compañía a estudiar posibles cierres de centros de producción si no se logra reconducir la situación financiera.

Esta medida profundiza el conflicto abierto con el sindicato IG Metall y el comité de empresa tras cuatro meses de negociaciones estancadas. La compañía ha solicitado medidas para elevar la productividad, mientras que las demandas internas y la presión laboral reflejan un clima de máxima tensión institucional. Por su parte, Volkswagen también ha frenado sus planes de modernización en Wolfsburgo, consolidando un escenario de recortes profundos en el sector.

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