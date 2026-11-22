El mensaje del Papa en el Ángelus sobre la sequía y los conflictos globales

Durante la tradicional oración del Ángelus celebrada este domingo, 22 de noviembre de 2026, con motivo de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el papa León XIV dirigió un mensaje centrado en la justicia, la defensa de los más vulnerables y la necesidad urgente de frenar los conflictos bélicos en el mundo. El Pontífice solicitó a los líderes internacionales y gobernantes con responsabilidades de gobierno que se comprometan sin demora a encontrar soluciones de reconciliación y paz para las poblaciones que sufren las consecuencias de las guerras.

Asimismo, el Santo Padre centró su atención en la crisis climática que golpea a Oceanía. Tras concluir el rezo mariano en la Plaza de San Pedro, León XIV expresó su cercanía institucional y humana con los habitantes de Papúa Nueva Guinea y de otras naciones del Pacífico que sufren una extrema escasez de agua derivada del patrón climático de El Niño. El Papa agradeció expresamente la labor humanitaria de quienes socorren a los más afectados en estas complejas circunstancias.

Publicidad