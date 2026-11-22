Evolución de las perspectivas empresariales

Los principales directivos y consejeros delegados de las empresas en España han moderado su optimismo de cara al medio plazo, según se desprende del estudio KPMG 2026 Ceo Outlook. El porcentaje de altos ejecutivos que confía en el crecimiento sostenido de sus respectivas compañías durante los próximos tres años se sitúa actualmente en el 74%, lo que representa una disminución de cuatro puntos porcentuales en comparación con los datos registrados en el ejercicio anterior de 2025 y se coloca diez puntos por debajo de la media global.

Apuesta firme por el empleo y la inteligencia artificial

A pesar de esta prudencia generalizada ante un entorno económico calificado como más exigente, los primeros ejecutivos mantienen su compromiso con el desarrollo del talento y la transformación digital. Las prioridades estratégicas de inversión continúan apoyándose de forma decisiva en la implantación de tecnologías de inteligencia artificial generativa y en la consolidación de las plantillas de trabajo para fortalecer la resiliencia corporativa.

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