Los directivos en España moderan su optimismo a medio plazo aunque priorizan el empleo y la IA
El informe de KPMG revela que la confianza de los consejeros delegados españoles en el crecimiento a tres vista cae al 74%.
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- Clave informativa: Los directivos en España moderan su optimismo a medio plazo aunque priorizan el empleo y la IA
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El resumen
Evolución de las perspectivas empresariales
Los principales directivos y consejeros delegados de las empresas en España han moderado su optimismo de cara al medio plazo, según se desprende del estudio KPMG 2026 Ceo Outlook. El porcentaje de altos ejecutivos que confía en el crecimiento sostenido de sus respectivas compañías durante los próximos tres años se sitúa actualmente en el 74%, lo que representa una disminución de cuatro puntos porcentuales en comparación con los datos registrados en el ejercicio anterior de 2025 y se coloca diez puntos por debajo de la media global.
Apuesta firme por el empleo y la inteligencia artificial
A pesar de esta prudencia generalizada ante un entorno económico calificado como más exigente, los primeros ejecutivos mantienen su compromiso con el desarrollo del talento y la transformación digital. Las prioridades estratégicas de inversión continúan apoyándose de forma decisiva en la implantación de tecnologías de inteligencia artificial generativa y en la consolidación de las plantillas de trabajo para fortalecer la resiliencia corporativa.
- Confianza a medio plazo: El 74% de los consejeros delegados españoles prevé crecimiento a tres años.
- Comparativa global: La proporción de optimistas locales se sitúa diez puntos por debajo de la media mundial.
- Inversión tecnológica: La inteligencia artificial se afianza como palanca clave de crecimiento y prioridad presupuestaria.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- La confianza de los consejeros delegados en España sobre el crecimiento empresarial a medio plazo ha descendido respecto al periodo anterior.
- Se mantiene un enfoque estratégico prioritario en la inversión en inteligencia artificial y en el mantenimiento de las plantillas de empleo.
Qué falta por confirmar
- ¿Cómo impactará esta moderación del optimismo en las decisiones finales de contratación y presupuesto tecnológico a lo largo del año?
- ¿Qué medidas concretas adoptarán las compañías para contrarrestar la mayor exigencia del entorno macroeconómico global?
|Medio
|Enfoque destacado
|El País
|Detalla que la caída al 74% en el crecimiento a tres años sitúa a España diez puntos por debajo de la media global tras un final de 2025 muy optimista.
|Europa Press
|Enfatiza el retroceso específico en la confianza de los primeros ejecutivos españoles según los datos recopilados por la consultora KPMG.
|Demócrata
|Subraya la bajada porcentual exacta del indicador de confianza empresarial en el tejido corporativo nacional.
Cobertura (9)
- La confianza de los CEO españoles en el crecimiento de sus empresas cae 10 puntos en el último año Servimedia ·
- Cae la confianza empresarial: los grandes ejecutivos prevén un menor ritmo de crecimiento para sus empresas Cadena SER ·
- La confianza de los primeros ejecutivos españoles en el crecimiento de sus compañías cae al 74% Expansión ·
- Los directivos españoles moderan su optimismo a medio plazo, pero mantienen la apuesta por el empleo y la IA El País ·
- KPMG 2026 Global CEO Outlook kpmg.com ·
- La confianza de los CEOs españoles en el crecimiento de sus empresas baja al 74%, según KPMG Demócrata ·
- Los CEO españoles moderan las previsiones de crecimiento de sus empresas a medio plazo KPMG International ·
- La confianza de los primeros ejecutivos españoles en el crecimiento de sus compañías cae al 74%, según KPMG Europa Press ·
- Los directivos españoles moderan su optimismo a medio plazo, pero mantienen la apuesta por el empleo y la IA EL PAÍS ·
Fuentes directas consultadas
- El 98% de los directivos de empresas españolas prevé aumentar su plantilla este año, según KPMG elconfidencial.com · Contraste documental
- Los directivos españoles moderan su optimismo a medio plazo, pero mantienen la apuesta por el empleo y la IA elpais.com · Contraste documental
- Los consejeros delegados moderan su previsión de crecimiento y priorizan la inversión en IA lavanguardia.com · Contraste documental
- Los CEO españoles enfrían las previsiones de crecimiento de sus empresas a medio plazo 20minutos.es · Contraste documental
- Encuesta a la Dirección Financiera en Europa | Deloitte España deloitte.com · Contraste documental
- Las empresas españolas confían en su crecimiento internacional pese a la presión de costes bolsamania.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 9 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Por qué es tendencia la confianza de los directivos españoles?
Es tendencia tras la publicación del informe KPMG 2026 CEO Outlook, que refleja una moderación en las expectativas de crecimiento a medio plazo de las empresas en España.
¿Qué porcentaje de consejeros delegados confía en el crecimiento empresarial?
El 74% de los consejeros delegados en España confía en el crecimiento de su compañía para los próximos tres años, cuatro puntos menos que en 2025.
¿Qué áreas priorizan los directivos pese a la moderación del optimismo?
Los directivos mantienen una apuesta firme por la creación de empleo y la inversión en inteligencia artificial como ejes para el desarrollo corporativo.
¿Cómo se sitúa España frente a la media internacional según el estudio?
El porcentaje de directivos optimistas en España a medio plazo se encuentra diez puntos por debajo de la media global registrada en el informe.
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