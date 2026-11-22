Qué ha ocurrido

Una actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma ha provocado una intensa oleada de críticas e indignación tanto en Estados Unidos como en diversos medios internacionales. Los hechos ocurrieron cuando agentes federales abordaron a dos personas en la pasarela de embarque de un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles. La intervención, grabada en video por testigos presenciales, muestra una escena calificada de angustiante en la que una mujer suplicaba y se aferraba a las piernas de los oficiales mientras clamaba que poseían permisos de trabajo.

Contexto y datos clave

Según la información oficial proporcionada por las autoridades migratorias, el operativo se centró en la detención de un ciudadano mexicano identificado como Ricardo Larrondo Mendoza, quien presuntamente había excedido el tiempo de permanencia autorizado de su visado. Durante el altercado, el ICE indicó que otra pasajera, Sofia Hernandez Mejia, arrojó café caliente a los agentes y posteriormente se determinó que también se encontraba en situación irregular tras rebasar los límites de su visado, enfrentándose a posibles cargos por asalto a un oficial federal. La dureza de la escena y la presencia de agentes enmascarados desataron protestas de pasajeros y fuertes condenas por parte de sectores políticos.

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