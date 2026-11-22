Posicionamiento y dimensiones

Kia completa su gama de SUV compactos en España con el Seltos, un modelo de 4,43 metros que se sitúa entre el Stonic y el Sportage, compartiendo longitud con el Niro pero apostando por una estética más robusta y aventurera, heredera del lenguaje de diseño de la familia EV de la marca. La versión X-Line refuerza ese carácter con tracción total e-AWD y una puesta a punto orientada a uso mixto.

Mecánica híbrida y etiqueta ECO

La gran novedad para el mercado europeo es la incorporación de dos propulsores híbridos autorrecargables (HEV): un 1.6 de 154 CV con tracción delantera y otro de 178 CV con tracción total e-AWD, ambos con etiqueta ECO de la DGT sin necesidad de enchufe. El maletero cubica 536 litros (531 L en la versión e-AWD), superando a rivales directos como el Toyota C-HR.

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