Kia lanza en España el Seltos híbrido: SUV compacto entre Sportage y Niro con etiqueta ECO
El segundo modelo más vendido de Kia a nivel global llega a Europa con motorización híbrida autorrecargable, tracción total opcional y precios desde 29.830 €.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Kia lanza en España el Seltos híbrido: SUV compacto entre Sportage y Niro con etiqueta ECO
- Punto central: El segundo modelo más vendido de Kia a nivel global llega a Europa con motorización híbrida autorrecargable, tracción total opcional y precios desde 29.830 €.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Kia amplía la gama del SUV Seltos con una versión híbrida autorrecargable: etiqueta ECO de la DGT sin depender de enchufes La Vanguardia ·
- Conducimos el Kia Seltos híbrido: un SUV con estilo aventurero que abre fronteras MARCA ·
- Poderío estético y tecnología híbrida El Correo ·
- Kia sorprende en la renovación de uno de sus coches más populares con una versión etiqueta C, "desarrollada para los conductores europeos" Car and Driver ·
- Kia presenta su nuevo Seltos, el SUV a medio camino entre el Sportage y el Niro para completar su gama carwow.es ·
Fuentes directas consultadas
- Conducimos el Kia Seltos híbrido: un SUV con estilo aventurero que abre fronteras marca.com · Contraste documental
- Kia amplía con el Seltos la familia numerosa de sus SUV compactos eldiario.es · Contraste documental
- Probamos el Kia Seltos híbrido: el hermano pequeño del Sportage tiene luces y una gran sombra motor.elpais.com · Contraste documental
- Poderío estético y tecnología híbrida elcorreo.com · Contraste documental
- El KIA Seltos híbrido llega a España, el SUV HEV ya tiene precios motor.es · Contraste documental
- 180 CV y 531 L. de maletero: probamos el nuevo SUV de Kia que cuesta 25.000 euros vozpopuli.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Posicionamiento y dimensiones
Kia completa su gama de SUV compactos en España con el Seltos, un modelo de 4,43 metros que se sitúa entre el Stonic y el Sportage, compartiendo longitud con el Niro pero apostando por una estética más robusta y aventurera, heredera del lenguaje de diseño de la familia EV de la marca. La versión X-Line refuerza ese carácter con tracción total e-AWD y una puesta a punto orientada a uso mixto.
Mecánica híbrida y etiqueta ECO
La gran novedad para el mercado europeo es la incorporación de dos propulsores híbridos autorrecargables (HEV): un 1.6 de 154 CV con tracción delantera y otro de 178 CV con tracción total e-AWD, ambos con etiqueta ECO de la DGT sin necesidad de enchufe. El maletero cubica 536 litros (531 L en la versión e-AWD), superando a rivales directos como el Toyota C-HR.
- Precio de partida: 29.830 € para el HEV 154 CV (fuente: carwow.es).
- Rivales citados: Toyota C-HR Hybrid (desde 30.500 €), Renault Symbioz E-Tech (31.585 €), Hyundai Kona.
- Historial global: más de dos millones de unidades vendidas desde 2019; segundo modelo de Kia a nivel mundial.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El Seltos HEV se posiciona entre Niro y Sportage en tamaño y enfoque.
- Ofrece etiqueta ECO con hibridación autorrecargable (sin enchufe).
Qué falta por confirmar
- Fecha exacta de apertura de pedidos y primeras entregas en la red de concesionarios española.
- Disponibilidad y plazos de la versión de gasolina pura (sin hibridar) anunciada para otros mercados.
|Medio
|Enfoque destacado
|MARCA
|Comparativa de precios frente a Toyota C-HR Hybrid (30.500 €) y Renault Symbioz E-Tech (31.585 €); destaca el carácter aventurero y la tracción total e-AWD.
|eldiario.es
|Subraya que el segmento C-SUV representa cerca de un tercio del mercado español y valora el conjunto con 7,925/10.
|motor.elpais.com
|Enfatiza que es la segunda generación del modelo y su condición de segundo coche más vendido de Kia en el mundo.
|elcorreo.com
|Resalta habitabilidad, maletero de 536 L y la relevancia de la etiqueta ECO para entornos urbanos.
|carwow.es
|Detalla precios oficiales: 29.830 € (HEV 154 CV) y 33.580 € (HEV 178 CV e-AWD).
Respuestas rápidas
¿Qué es el Kia Seltos y dónde se sitúa en la gama?
Es un SUV compacto de 4,43 m que Kia posiciona entre el Stonic y el Sportage, compartiendo dimensiones con el Niro pero con diseño más robusto y aventurero; es el segundo modelo más vendido de la marca a nivel global.
¿Qué motorizaciones híbridas ofrece el nuevo Seltos en España?
Dos versiones HEV autorrecargables: 1.6 de 154 CV con tracción delantera y 1.6 de 178 CV con tracción total e-AWD, ambas con etiqueta ECO de la DGT.
¿Cuánto cuesta el Kia Seltos híbrido en España?
El precio de partida es de 29.830 € para el HEV 154 CV; la versión HEV 178 CV e-AWD parte de 33.580 € (precios carwow.es).
¿Qué rivales directos tiene en el segmento C-SUV?
Toyota C-HR Hybrid, Renault Symbioz E-Tech, Hyundai Kona y el propio Kia Niro HEV, todos en una horquilla de precio similar (30.000-32.000 €).
¿Qué capacidad de maletero ofrece?
536 litros en la versión de tracción delantera y 531 litros en la e-AWD, superando a varios competidores directos.
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