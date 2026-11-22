Corrección de valores de IA y atención en Nvidia

La inversión en inteligencia artificial encara un posible punto de inflexión mientras los mercados centran su atención en Nvidia, según Estrategias de Inversión. Diario de Sevilla se pregunta qué temen los inversores ante la corrección de la IA, y Renta 4 analiza si las recientes caídas representan una oportunidad de compra. Yahoo reporta que Wall Street busca suelo tras el castigo a los valores tecnológicos, con soportes clave del Nasdaq y el S&P 500 bajo observación.

Advertencias sobre riesgos financieros y tecnológicos

EL PAÍS advierte que el mayor riesgo no es si triunfa la IA, sino que esta transformación conlleve excesos financieros. El Fondo Monetario Internacional proyecta que las ventas globales de software, hardware y servicios para sistemas de IA subirán un 29 % este año, hasta 166.000 millones de dólares, y llegarán a 400.000 millones en 2027, mientras que el gasto del sector financiero en IA se duplicará más que el doble, hasta 97.000 millones de dólares en 2027. El FMI también alerta que el creciente apalancamiento puede catalizar una corrección, con 300.000 millones de dólares en inversiones de capital, 650.000 millones en deuda y compromisos futuros de ingresos por 1,4 billones de dólares analizados desde 2023. El Foro Económico Mundial advierte que el uso de tecnología en servicios financieros puede generar riesgos sistémicos si no se controlan, y EY señala que la IA y las tensiones geopolíticas suman incertidumbre a la gestión de riesgos bancarios.

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