Qué ha ocurrido

El sábado 21 de noviembre de 2026, alrededor de las 06:00 hora local, se declaró un incendio en la central termoeléctrica de Al-Hartha, situada al norte de Basora, en el sur de Irak. El fuego se extendió a viviendas informales colindantes, provocando la muerte de al menos cuatro personas y heridas a otras 35, la mayoría por quemaduras e inhalación de humo, según la Célula de Medios de Seguridad iraquí y la agencia estatal INA. Los equipos de defensa civil lograron controlar el incendio tras la intervención de los bomberos.

Contexto y datos clave

La planta de Al-Hartha tiene una capacidad instalada de 800 megavatios, aunque operaba a unos 400 MW antes del siniestro. El Ministerio de Electricidad iraquí indicó que el incidente involucró un gasoducto que abastece a la central, lo que obligó a interrumpir sus operaciones. El primer ministro Ali al-Zaidi ordenó una investigación urgente para determinar las causas y establecer responsabilidades, mientras las autoridades advierten que el balance de víctimas podría aumentar.

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Qué vigilar a continuación

Quedan pendientes los resultados de la investigación oficial sobre el origen del fuego en el gasoducto, la evaluación de daños estructurales en la central y el plazo para la reanudación de su actividad, así como la atención médica a los heridos y la situación de los residentes de las viviendas afectadas.