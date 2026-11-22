San Francisco bajo aviso naranja por mareas altas y lluvias históricas en la bahía
El alcalde pide reconsiderar viajes mientras el NWS advierte de inundaciones costeras y oleaje peligroso este fin de semana.
Detectado · Actualizado
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- Punto central: El alcalde pide reconsiderar viajes mientras el NWS advierte de inundaciones costeras y oleaje peligroso este fin de semana.
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El resumen
Qué ha ocurrido
San Francisco enfrenta una amenaza de inundación histórica este 22 de noviembre de 2026, con la convergencia de una gran tormenta, mareas altas excepcionales y un aviso naranja por inundaciones costeras y oleaje emitido para la zona de la bahía. El alcalde London Breed ha instado públicamente a residentes y visitantes a reconsiderar viajes no esenciales, mientras los servicios de emergencia monitorean el riesgo de desbordes en áreas bajas y el impacto en la infraestructura de transporte.
Contexto y datos clave
Los antecedentes climáticos recientes muestran patrones de precipitación extrema: el 31 de diciembre de 2022 cayeron 5,46 pulgadas en 24 horas, el segundo día más lluvioso desde que hay registros (solo superado por las 5,54 pulgadas de noviembre de 1994). El periodo de 10 días entre el 26 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023 acumuló 10,33 pulgadas, el más húmedo en más de 150 años según el National Weather Service. El año hidrológico 1861-62 sigue siendo el récord absoluto con más de 4 pies de lluvia, impulsado por ríos atmosféricos que causaron la Gran Inundación de 1862.
Qué vigilar a continuación
Las autoridades mantienen la alerta por la combinación de lluvia intensa, mareas reales (king tides) y oleaje elevado que podría superar los sistemas de drenaje y defensa costera. Se espera que el pico de riesgo coincida con las pleamares de los próximos dos días. Waymo ha reanudado su servicio en el área de la bahía tras una suspensión temporal, indicando que la movilidad autónoma vuelve a operar bajo supervisión.
- Aviso naranja: Inundaciones costeras y oleaje peligroso en la bahía de San Francisco.
- Alcaldía: London Breed pide evitar viajes no esenciales y mantenerse informado por canales oficiales.
- Registros históricos: 5,46 pulgadas en 24 h (31 dic 2022), 2º récord diario; 10,33 pulgadas en 10 días (dic 2022-ene 2023), récord en 150+ años.
- Contexto climático: Ríos atmosféricos recurrentes; año hidrológico 1861-62 con >4 pies de lluvia (Gran Inundación de 1862).
- Movilidad: Waymo reanuda servicio autónomo en la bahía desde el 19 de noviembre.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Aviso naranja activo por inundaciones costeras y oleaje en la bahía de San Francisco.
- Alcaldesa London Breed insta a reconsiderar viajes no esenciales ante mareas altas históricas.
- Convergencia de tormenta intensa, king tides y oleaje eleva riesgo de inundación en zonas bajas.
Qué falta por confirmar
- Nivel exacto de marea máxima prevista y hora de pleamar de mayor riesgo en los próximos 48 horas.
- Posibles activaciones de órdenes de evacuación obligatoria en vecindarios costeros específicos.
|Medio
|Enfoque destacado
|Bloomberg Línea
|Enmarca la amenaza como 'inundación histórica' y destaca la presión sobre infraestructura crítica.
|CNN en Español
|Cita textual del llamado de la alcaldesa a 'reconsiderar sus viajes' y enfatiza mareas 'enormes'.
|Spectrum Noticias
|Detalla la preparación operativa de la ciudad y la coordinación con servicios de emergencia.
|Univision
|Enfoque en impacto turístico y residencial: '¿Vacaciones en casa?' ante la alerta.
|Foro3D
|Publica el aviso naranja oficial por inundaciones costeras y oleaje en California.
Cobertura (7)
- Aviso naranja por inundaciones costeras y oleaje en California Foro3D ·
- San Francisco enfrenta una amenaza de inundación histórica ante la llegada de una gran tormenta Bloomberg Línea ·
- ¿Vacaciones en casa? El alcalde de San Francisco pide reconsiderar viajes ante la amenaza de mareas altas Univision ·
- Waymo reanudó el servicio en el área de la bahía, según reportes del 19 de noviembre NeoTeo ·
- San Francisco se prepara para fuertes tormentas y marea alta; alcalde pide reconsiderar viajes Spectrum Noticias ·
- San Francisco se prepara para mareas enormes. El alcalde insta a los residentes a reconsiderar sus viajes CNN en Español ·
- Lluvias históricas en San Francisco La Voz de Galicia ·
Fuentes directas consultadas
- Last weekend saw the 2nd rainiest day in SF history. What was the first? sfstandard.com · Contraste documental
- Rainfall map: Track precipitation across California, Bay Area sfchronicle.com · Contraste documental
- How California's recent series of storms compare with past storms sfchronicle.com · Contraste documental
- San Francisco has experienced the wettest 10-day period since 1871, says NWS abc7news.com · Contraste documental
- San Francisco se prepara para mareas enormes. El alcalde insta a los residentes a reconsiderar sus viajes msn.com · Contraste documental
- Lluvias históricas en San Francisco lavozdegalicia.es · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 7 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Por qué San Francisco está bajo aviso naranja este 22 de noviembre de 2026?
Por la convergencia de una gran tormenta, mareas altas excepcionales (king tides) y oleaje elevado que crean riesgo de inundaciones costeras en la bahía, según el aviso oficial recogido por Foro3D y confirmado por la alcaldía.
¿Qué pide la alcaldesa London Breed a la población?
Instó a residentes y visitantes a reconsiderar viajes no esenciales y mantenerse atentos a los canales oficiales de emergencia, según CNN en Español, Spectrum Noticias y Univision.
¿Cuáles son los récords históricos de lluvia reciente en San Francisco?
El 31 de diciembre de 2022 cayeron 5,46 pulgadas (2º día más lluvioso); el periodo de 10 días hasta el 4 de enero de 2023 sumó 10,33 pulgadas, el más húmedo en 150+ años (NWS). El récord absoluto anual sigue siendo 1861-62 con más de 4 pies.
¿Cómo afecta la alerta a la movilidad y servicios como Waymo?
Waymo reanudó su servicio de vehículos autónomos en el área de la bahía el 19 de noviembre, según NeoTeo, indicando que la operatividad se recupera bajo supervisión mientras persiste la alerta meteorológica.
¿Qué antecedentes climáticos se citan para contextualizar este evento?
La Voz de Galicia menciona los grandes episodios de El Niño de 1982-83 y 1997-98; los datos del NWS y SF Chronicle sitúan la Gran Inundación de 1862 como referencia histórica máxima por ríos atmosféricos.
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