Qué ha ocurrido

San Francisco enfrenta una amenaza de inundación histórica este 22 de noviembre de 2026, con la convergencia de una gran tormenta, mareas altas excepcionales y un aviso naranja por inundaciones costeras y oleaje emitido para la zona de la bahía. El alcalde London Breed ha instado públicamente a residentes y visitantes a reconsiderar viajes no esenciales, mientras los servicios de emergencia monitorean el riesgo de desbordes en áreas bajas y el impacto en la infraestructura de transporte.

Contexto y datos clave

Los antecedentes climáticos recientes muestran patrones de precipitación extrema: el 31 de diciembre de 2022 cayeron 5,46 pulgadas en 24 horas, el segundo día más lluvioso desde que hay registros (solo superado por las 5,54 pulgadas de noviembre de 1994). El periodo de 10 días entre el 26 de diciembre de 2022 y el 4 de enero de 2023 acumuló 10,33 pulgadas, el más húmedo en más de 150 años según el National Weather Service. El año hidrológico 1861-62 sigue siendo el récord absoluto con más de 4 pies de lluvia, impulsado por ríos atmosféricos que causaron la Gran Inundación de 1862.

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Qué vigilar a continuación

Las autoridades mantienen la alerta por la combinación de lluvia intensa, mareas reales (king tides) y oleaje elevado que podría superar los sistemas de drenaje y defensa costera. Se espera que el pico de riesgo coincida con las pleamares de los próximos dos días. Waymo ha reanudado su servicio en el área de la bahía tras una suspensión temporal, indicando que la movilidad autónoma vuelve a operar bajo supervisión.