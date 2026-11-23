Qué ha ocurrido

Este lunes 23 de noviembre de 2026, una decena de cabeceras en español —entre ellas El Nuevo Herald, El Mundo, La Vanguardia, TV Azteca, Ámbito, Vanitatis, El Informador, El Correo de Pozuelo y Vietnam.vn— han publicado sus horóscopos diarios y semanales. Las predicciones cubren los 12 signos zodiacales con enfoques en amor, trabajo, salud y dinero, e incluyen firmas como Walter Mercado (Las Estrellas), Nana Calistar y Mizada Mohamed.

Contexto y datos clave

Los tránsitos astronómicos del día, citados por Periodista Digital y ABC, sitúan al Sol en Sagitario (ingreso reciente), a la Luna en Tauro y a Mercurio en Escorpio, con Venus en Libra y Marte en Leo. Esta configuración sugiere optimismo y sentido práctico, aunque la oposición Luna-Mercurio podría generar malentendidos en la comunicación. ABC advierte que su contenido es «generado mediante inteligencia artificial y supervisado por la redacción» y que no constituye asesoramiento profesional. Mujer Hoy destaca la Luna llena en Géminis (próxima) como momento para verbalizar emociones retenidas.

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Qué vigilar a continuación

Durante la semana del 23 al 29 de noviembre, la culminación de la Luna llena en Géminis y la evolución de Mercurio en Escorpio marcarán la toma de decisiones y la comunicación interpersonal. Las predicciones semanales de Mizada Mohamed y Mujer Hoy ofrecen claves para los próximos días.