Horóscopo domingo 22 noviembre 2026: predicciones por signo en medios españoles
Principales diarios publican guías astrológicas completas para el domingo con detalle en amor, trabajo, salud y dinero.
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- Clave informativa: Horóscopo domingo 22 noviembre 2026: predicciones por signo en medios españoles
- Punto central: Principales diarios publican guías astrológicas completas para el domingo con detalle en amor, trabajo, salud y dinero.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 26 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 8 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Respuestas rápidas
¿Qué medios publican horóscopo para el domingo 22 de noviembre de 2026?
ABC, La Vanguardia, Canarias7, El Nuevo Herald, La Voz del Sur y Lasillarota.com (Mhoni Vidente) publican predicciones completas para los 12 signos.
¿Qué formato usa La Vanguardia para sus predicciones?
Fichas individuales por signo con valoración numérica (1-4) en Salud, Dinero, Amor y Trabajo, más recomendaciones concretas de comportamiento.
¿A qué hora actualizó ABC su horóscopo?
ABC actualizó su predicción a las 23:00 horas del sábado 21 de noviembre de 2026.
¿Qué enfoque da La Voz del Sur al horóscopo dominical?
Propone cerrar la semana con calma, disfrutar la sobremesa y dejar para el lunes lo que pueda esperar.
¿Qué figuras mediáticas firman horóscopos en esta fecha?
Mhoni Vidente en Lasillarota.com y la marca "Las Estrellas de Walter Mercado" en El Nuevo Herald.
El resumen
Cobertura multiplataforma del horóscopo dominical
Este domingo 22 de noviembre de 2026, los principales medios en español han publicado sus predicciones astrológicas diarias con cobertura completa de los doce signos del zodiaco. ABC, La Vanguardia, Canarias7, El Nuevo Herald y La Voz del Sur ofrecen guías que desglosan amor, trabajo, salud y dinero por signo, mientras Lasillarota.com difunde la versión de Mhoni Vidente.
- ABC: predicción general actualizada a las 23:00 h del 21/11/2026 con consejos por signo (ej. Aries: dejar problemas laborales; Tauro: sorpresas agradables).
- La Vanguardia: fichas individuales por signo con valoración numérica (Salud, Dinero, Amor, Trabajo) y recomendaciones concretas (Libra: evitar excesos, practicar deporte o sexo matutino).
- Canarias7: "Guía astrológica" para preparar la jornada con la energía de cada signo.
- El Nuevo Herald: horóscopo de "Las Estrellas de Walter Mercado".
- La Voz del Sur: enfoque en cerrar la semana con calma y postergar lo no urgente al lunes.
Formatos y enfoques diferenciados
La oferta combina formatos: fichas técnicas con puntuaciones (La Vanguardia), narrativa consejera (ABC, Canarias7), enfoque de bienestar semanal (La Voz del Sur) y figura mediática reconocida (Mhoni Vidente en Lasillarota.com; Walter Mercado en El Nuevo Herald). Todos coinciden en cubrir los cuatro pilares —amor, trabajo, salud, dinero— y en publicar la víspera para lectura matutina dominical.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Todos los medios publican predicciones para los 12 signos zodiacales
- Coinciden en las cuatro categorías: amor, trabajo, salud y dinero
- Publicación programada la víspera (21 nov) para consumo dominical
Qué falta por confirmar
- ¿Qué diferencias concretas existen entre las predicciones de un mismo signo en distintos medios?
- ¿Hay eventos astronómicos específicos (tránsitos, lunaciones) citados como base de las predicciones?
|Medio
|Enfoque destacado
|La Vanguardia
|Valoración numérica 1-4 por categoría y consejos específicos (ej. Libra: deporte/sexo matutino para equilibrar energías)
|ABC
|Actualización 23:00 h con consejos directos por signo (Aries: aislar problemas laborales; Tauro: sorpresas agradables)
|Canarias7
|Guía astrológica de preparación energética para la jornada dominical
|El Nuevo Herald
|Versión de "Las Estrellas de Walter Mercado" como marca de referencia
|Lasillarota.com
|Predicciones de Mhoni Vidente como figura mediática destacada
Cobertura (8)
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Fuentes directas consultadas
- Horóscopo de Libra hoy: predicciones en amor, trabajo, salud y dinero domingo, 22 de noviembre lavanguardia.com · Contraste documental
- Horóscopo de hoy domingo 22 de noviembre de 2026 abc.es · Contraste documental
- Horóscopo de hoy, 22 de noviembre: qué le espera a cada signo este domingo lavozdelsur.es · Contraste documental
- Mhoni Vidente revela tu horóscopo para este domingo 22 de noviembre lasillarota.com · Contraste documental
- Guía astrológica para el domingo, 22 de noviembre de 2026: Prepárate con la energía de los signos canarias7.es · Contraste documental
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