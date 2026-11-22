Cobertura multiplataforma del horóscopo dominical

Este domingo 22 de noviembre de 2026, los principales medios en español han publicado sus predicciones astrológicas diarias con cobertura completa de los doce signos del zodiaco. ABC, La Vanguardia, Canarias7, El Nuevo Herald y La Voz del Sur ofrecen guías que desglosan amor, trabajo, salud y dinero por signo, mientras Lasillarota.com difunde la versión de Mhoni Vidente.

ABC : predicción general actualizada a las 23:00 h del 21/11/2026 con consejos por signo (ej. Aries: dejar problemas laborales; Tauro: sorpresas agradables).

: predicción general actualizada a las 23:00 h del 21/11/2026 con consejos por signo (ej. Aries: dejar problemas laborales; Tauro: sorpresas agradables). La Vanguardia : fichas individuales por signo con valoración numérica (Salud, Dinero, Amor, Trabajo) y recomendaciones concretas (Libra: evitar excesos, practicar deporte o sexo matutino).

: fichas individuales por signo con valoración numérica (Salud, Dinero, Amor, Trabajo) y recomendaciones concretas (Libra: evitar excesos, practicar deporte o sexo matutino). Canarias7 : "Guía astrológica" para preparar la jornada con la energía de cada signo.

: "Guía astrológica" para preparar la jornada con la energía de cada signo. El Nuevo Herald : horóscopo de "Las Estrellas de Walter Mercado".

: horóscopo de "Las Estrellas de Walter Mercado". La Voz del Sur: enfoque en cerrar la semana con calma y postergar lo no urgente al lunes.

Formatos y enfoques diferenciados

La oferta combina formatos: fichas técnicas con puntuaciones (La Vanguardia), narrativa consejera (ABC, Canarias7), enfoque de bienestar semanal (La Voz del Sur) y figura mediática reconocida (Mhoni Vidente en Lasillarota.com; Walter Mercado en El Nuevo Herald). Todos coinciden en cubrir los cuatro pilares —amor, trabajo, salud, dinero— y en publicar la víspera para lectura matutina dominical.