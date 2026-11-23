Advertencias de organizaciones de consumidores

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) analizó más de 14.000 precios de electrónica y electrodomésticos en 60 tiendas online durante la campaña de 2025 y encontró que solo el 35 % de los productos bajó de precio, mientras que el 37 % terminó costando más que en los meses previos. La OCU recomienda usar su Asesor de Precios, anotar precios actuales y comparar con calma antes de comprar. La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) añade que hay que verificar la identidad del vendedor, usar métodos de pago seguros, guardar justificantes y recuerda que las garantías y el derecho de desistimiento de 14 días en compras online se mantienen intactos.

Comercio local y coste ambiental

Comerciantes de barrio en Cádiz califican la campaña como "movida por el precio" y piden sopesar si merece la pena lo que se compra, frente a la presión de grandes superficies y marketplaces. Medios especializados y portales institucionales como Euskadi.eus alertan del "coste ambiental" del Black Friday: la generación de residuos electrónicos (el 39 % de los europeos desecha dispositivos según datos de GNDiario) y la huella de carbono del transporte urgente. El Diario Responsable resume la crítica con el lema "el planeta no está de rebajas".

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