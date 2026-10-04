D'Alessandro Montenegro rompió su silencio tras volver a jugar con Alianza Lima: "Falta mucho"

A pocas horas del amistoso internacional contra Palestino, Alianza Lima ha recibido el visto bueno para reintegrar a D'Alessandro Montenegro. El futbolista ya ha vuelto a entrenar y se encuentra apto para disputar tanto el encuentro amistoso como el Torneo Clausura, según informan Diario Libero y elfutbolero.com.pe.

A pesar de su retorno oficial, Montenegro rompió el silencio afirmando que todavía "falta mucho". La cobertura no especifica la naturaleza exacta de la condición que lo mantuvo alejado ni el tiempo preciso de su recuperación total.