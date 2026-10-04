D'Alessandro Montenegro rompió su silencio tras volver a jugar con Alianza Lima: "Falta mucho"
D'Alessandro Montenegro regresa a las canchas con Alianza Lima, aunque advierte que aún tiene un camino largo por recorrer.
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Cobertura (5)
- Alianza Lima recibe el visto bueno que esperaba para D’Alessandro Montenegro Futbolperuano.com · hace 5 h
- Alianza Lima sumó un nuevo futbolista: horas antes de enfrentar en amistoso internacional a Palestino bolavip.com · hace 5 h
- D'Alessandro Montenegro vuelve a entrenar y Alianza Lima ya puede utilizarlo elfutbolero.com.pe · hace 5 h
- Alianza Lima recupera a destacado futbolista para amistoso ante Palestino y el Clausura: "Está apto" Diario Libero · hace 5 h
- D'Alessandro Montenegro rompió su silencio tras volver a jugar con Alianza Lima: "Falta mucho" Diario Libero · hace 5 h
El resumen
A pocas horas del amistoso internacional contra Palestino, Alianza Lima ha recibido el visto bueno para reintegrar a D'Alessandro Montenegro. El futbolista ya ha vuelto a entrenar y se encuentra apto para disputar tanto el encuentro amistoso como el Torneo Clausura, según informan Diario Libero y elfutbolero.com.pe.
A pesar de su retorno oficial, Montenegro rompió el silencio afirmando que todavía "falta mucho". La cobertura no especifica la naturaleza exacta de la condición que lo mantuvo alejado ni el tiempo preciso de su recuperación total.
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Respuestas rápidas
¿Cuándo vuelve a jugar D'Alessandro Montenegro?
El jugador ya está apto y podría ser utilizado en el amistoso internacional contra Palestino.
¿En qué torneos podrá participar el futbolista?
Montenegro podrá jugar el amistoso ante Palestino y el Torneo Clausura.
¿Qué opinó Montenegro sobre su regreso?
Tras volver a jugar con Alianza Lima, el futbolista declaró que "falta mucho".
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