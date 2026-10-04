Salió a pescar y terminó siendo víctima de un carjacking en Arecibo

Un pescador perdió su vehículo tras ser víctima de un robo a mano armada en Arecibo. El incidente ocurrió mientras el hombre se encontraba en la zona de la playa Poza del Obispo, donde fue interceptado por los asaltantes.

El vehículo robado fue posteriormente localizado incinerado en Utuado, según informan El Vocero de Puerto Rico y Telemundo PR. El suceso ha sido reportado por diversos medios locales, incluyendo Metro Puerto Rico, wapa.tv, El Nuevo Día y Primera Hora.

La información disponible no especifica el estado de salud de la víctima ni si se han realizado arrestos relacionados con el crimen. La cobertura no detalla la identidad de los responsables ni el motivo del ataque.