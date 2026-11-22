Movimiento de plantilla previo al juego internacional

Los San Francisco 49ers anunciaron la liberación de un receptor veterano como parte de múltiples ajustes en su roster antes de enfrentar a los Minnesota Vikings este domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca, según reportó ESPN Deportes. La decisión llega mientras el equipo se adapta a la altitud entrenando en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado (2.200 metros), preparación para los 2.240 metros de Ciudad de México, de acuerdo con Associated Press.

Contexto de lesiones y regresos

El movimiento coincide con noticias positivas en el frente médico: Mike Evans (tendinitis aquílea) y Dre Greenlaw (cuello) regresaron a los entrenamientos el jueves tras perderse la sesión del miércoles, y figuran como cuestionables para el partido, según el reporte oficial del equipo. Kyle Shanahan confirmó la evolución de Evans, mientras que Deebo Samuel y Keenan Allen podrían compartir la ofensiva, según La Tribuna y TUDN.

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