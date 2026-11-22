Confirmación de asistencia y acompañantes

Taylor Swift estuvo presente en el encuentro entre Kansas City Chiefs y Arizona Cardinals en el Arrowhead Stadium el 22 de noviembre de 2026. Según Yahoo Lifestyle Canada y People.com, la artista no acudió sola: la acompañaron sus padres y la familia de Travis Kelce, incluidos Jason y Kylie Kelce con su hija Wyatt, de 7 años, y la madre de Travis, Donna Kelce.

Detalles del evento y repercusión

La presencia de Swift se produjo tras una semana intensa de compromisos de moda, cerrada con una chaqueta de los Chiefs de su marca favorita, según Kansas City Star. IMDb y Yahoo reportaron que la cantante celebró el segundo touchdown de Kelce abrazando a la pequeña Wyatt, imagen que se viralizó rápidamente. Yahoo destacó que Swift ha asistido a todos los partidos locales de Kelce esta temporada.

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