Muere Tom Jackson, leyenda de los Broncos y analista de ESPN durante 29 años, a los 75 años
El exlinebacker del 'Orange Crush' y rostro histórico de Sunday NFL Countdown falleció el viernes 19 de noviembre, confirmó su familia a ESPN.
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El resumen
Dos carreras en el fútbol americano
Tom Jackson construyó un legado dual en la NFL: 14 temporadas como apoyador titular de los Denver Broncos (1973-1986) y casi tres décadas como analista en ESPN. Seleccionado en cuarta ronda del draft de 1973 procedente de Louisville, disputó 191 partidos de temporada regular (177 como titular) y 10 de playoffs, integrando la mítica defensa "Orange Crush" que llevó al equipo a su primer Super Bowl en 1977. Tras retirarse, se incorporó de inmediato a ESPN, donde formó pareja icónica con Chris Berman en Sunday NFL Countdown y NFL Primetime durante 29 años, y popularizó el segmento "Jacked Up!" con las jugadas más duras de cada jornada.
Reacciones y homenajes
La noticia la dio a conocer la propia cadena el domingo 22 de noviembre, citando a la familia del exjugador. Berman, visiblemente afectado, lo describió como "uno de los mejores seres humanos que han pisado el planeta" y reveló que había hablado con él el martes anterior, calificando su muerte de "inesperada". El equipo de Sunday NFL Countdown rindió tributo vistiendo corbatas naranjas, color identificativo de los Broncos. Hasta el momento no se ha divulgado la causa del fallecimiento.
- Edad: 75 años
- Fecha del deceso: viernes 19 de noviembre de 2026
- Equipo NFL: Denver Broncos (1973-1986)
- Trayectoria en ESPN: 29 años (1987-2016 aprox.)
- Distinción: Miembro del Salón de la Fama de la NFL como comentarista (Premio Pete Rozelle)
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Fallecimiento confirmado por la familia a ESPN el viernes 19 de noviembre a los 75 años
- Figura clave del 'Orange Crush' y analista estrella de ESPN durante casi 30 años
- Chris Berman destacó su calidad humana y lo calificó de muerte inesperada
|Medio
|Enfoque destacado
|ESPN
|Detalla la carrera completa: 191 partidos, 177 titularidades, 10 playoffs y 29 años en la cadena; cita textual de Berman sobre la llamada del martes
|CNN en Español
|Resalta su ingreso al Salón de la Fama de la NFL como comentarista (Premio Pete Rozelle) y su rol en el primer Super Bowl de Denver
|Fox News
|Enfatiza el apodo 'Orange Crush' y la trayectoria como linebacker All-Pro antes de la etapa televisiva
|AP News
|Síntesis factual centrada en los hitos cronológicos: draft 1973, retiro 1986, ingreso inmediato a ESPN
Cobertura (5)
- Muere a los 75 Tom Jackson, ex apoyador de los Broncos y analista de ESPN Mezha.net ·
- Muere Tom Jackson, exestrella de los Broncos y excomentarista de ESPN premiado por el Salón de la Fama de la NFL CNN en Español ·
- Tom Jackson, el linebacker de los Broncos conocido como «Orange Crush» y leyenda de ESPN, fallece a los 75 años Fox News ·
- Tom Jackson, exestrella de Broncos y analista de 'Sunday NFL Countdown', muere a los 75 años AP News ·
- Muere Tom Jackson, exestrella de los Broncos y analista de ESPN ESPN Deportes ·
Fuentes directas consultadas
- Tom Jackson, Broncos star and ESPN legend, dies at 75 - ESPN espn.com · Contraste documental
- Tom Jackson, ESPN NFL analyst for 30 years, dies unexpectedly at 75 usatoday.com · Contraste documental
- Tom Jackson, exestrella de Broncos y analista de ESPN Sunday NFL Countdown, muere a los 75 años msn.com · Contraste documental
- VIDEO: resumen de Barcelona vs. Villarreal por LaLiga espn.com.mx · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
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Respuestas rápidas
¿Cuándo y a qué edad murió Tom Jackson?
Falleció el viernes 19 de noviembre de 2026 a los 75 años, según confirmó su familia a ESPN.
¿Por qué es una figura histórica en la NFL?
Fue pilar de la defensa 'Orange Crush' de los Broncos durante 14 temporadas (1973-1986) y luego analista emblemático de ESPN por 29 años, formando dúo icónico con Chris Berman en Sunday NFL Countdown.
¿Qué honores recibió como comentarista?
Ingresó al Salón de la Fama de la NFL como comentarista al recibir el Premio Pete Rozelle, distinción que reconoce excelencia en la cobertura televisiva del fútbol americano.
¿Se conoce la causa de su muerte?
No. Tanto ESPN como USA Today indican que la familia no ha divulgado la causa; Berman calificó el deceso de 'inesperado'.
¿Cómo lo homenajeó ESPN al aire?
El equipo completo de Sunday NFL Countdown vistió corbatas naranjas (color de los Broncos) durante la emisión del domingo 22 de noviembre.
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