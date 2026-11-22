Dos carreras en el fútbol americano

Tom Jackson construyó un legado dual en la NFL: 14 temporadas como apoyador titular de los Denver Broncos (1973-1986) y casi tres décadas como analista en ESPN. Seleccionado en cuarta ronda del draft de 1973 procedente de Louisville, disputó 191 partidos de temporada regular (177 como titular) y 10 de playoffs, integrando la mítica defensa "Orange Crush" que llevó al equipo a su primer Super Bowl en 1977. Tras retirarse, se incorporó de inmediato a ESPN, donde formó pareja icónica con Chris Berman en Sunday NFL Countdown y NFL Primetime durante 29 años, y popularizó el segmento "Jacked Up!" con las jugadas más duras de cada jornada.

Reacciones y homenajes

La noticia la dio a conocer la propia cadena el domingo 22 de noviembre, citando a la familia del exjugador. Berman, visiblemente afectado, lo describió como "uno de los mejores seres humanos que han pisado el planeta" y reveló que había hablado con él el martes anterior, calificando su muerte de "inesperada". El equipo de Sunday NFL Countdown rindió tributo vistiendo corbatas naranjas, color identificativo de los Broncos. Hasta el momento no se ha divulgado la causa del fallecimiento.

Publicidad