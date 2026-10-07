¿Cómo le fue a la inflación en septiembre? Expertos revelan sus apuestas ante precios de alimentos que no dan tregua

Un promedio de 6,33 % es la cifra que los analistas estiman para el comportamiento de la inflación en Colombia durante septiembre, según informaron diversos medios desde el seis de octubre de 2026. Posteriormente, las coberturas de portales especializados y diarios agregaron que este incremento estaría vinculado directamente con la presión sostenida en los precios de los alimentos y el costo de los servicios, lo cual mantiene la expectativa sobre el dato oficial.

Se registran matices entre las proyecciones de las distintas fuentes, ya que algunos reportes sitúan la estimación en un promedio de 6,33 %, mientras que otros apuntan a un nivel de 6,34 %, posicionándolo como el punto más alto desde julio de 2024. Actualmente, la discusión se centra en las apuestas y análisis de los expertos ante la falta de tregua en los precios de la canasta básica y su impacto en la economía nacional.