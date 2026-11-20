Qué ha ocurrido

Datos clave y contexto

Agresiones verbales: Testimonios y documentos judiciales detallan frases intimidantes, como amenazas de arrancar extremidades o comentarios despectivos sobre familiares de los subordinados.

Testimonios y documentos judiciales detallan frases intimidantes, como amenazas de arrancar extremidades o comentarios despectivos sobre familiares de los subordinados. Justificación del trato: Según los reportes, Huang recurría a estos métodos argumentando que la presión extrema y la humillación ayudaban a impulsar el rendimiento profesional.

Según los reportes, Huang recurría a estos métodos argumentando que la presión extrema y la humillación ayudaban a impulsar el rendimiento profesional. Acuerdos confidenciales: El comportamiento generó quejas ante el departamento de recursos humanos y derivó en acuerdos económicos confidenciales con ejecutivos afectados.

Cómo evoluciona la cobertura

Medios internacionales como The New York Times, El País, ABC e Infobae han publicado amplios reportes basados en entrevistas a más de una decena de exempleados y en la revisión de cientos de páginas de registros judiciales y documentos internos que abarcan más de veinte años.

Qué vigilar a continuación

Se espera conocer si estas revelaciones sobre la cultura laboral y el manejo de recursos humanos dentro de Nvidia generarán nuevas acciones legales o investigaciones adicionales sobre los mecanismos de control interno de la tecnológica.