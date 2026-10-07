La jugada de Mauricio Dubón que sorprendió a toda la MLB: así evitó un jonrón el hondureño
La espectacular jugada defensiva de Mauricio Dubón ante los Dodgers acapara la atención en la MLB.
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El resumen
El impacto de la intervención del hondureño sacudió el terreno de juego durante el enfrentamiento de la SDLN, dejando atónitos a los aficionados y a los propios Dodgers al evitar un cuadrangular de Freddie Freeman, según detallan los reportes de Deportes TVC, MLB.com, Mediotiempo y DIEZ.HN. La acción ocurrió cuando el pelotero realizó una jugada de robarse un jonrón, aunque la cobertura señala que Freeman cobró revancha posteriormente en el encuentro.
Los medios especializados documentan cómo esta jugada defensiva sorprendió a toda la competición, mientras la atención se centra ahora en el desarrollo de la serie y los siguientes enfrentamientos programados.
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Cobertura (5)
- Mauricio Dubón se roba un jonrón y protagoniza espectacular jugada ante los Dodgers Deportes TVC · hace 6 h
- Dubón le niega un jonrón a Freeman... pero Freddie cobra revancha después MLB.com · hace 6 h
- Mauricio Dubón se roba un jonrón y protagoniza espectacular jugada ante los Dodgers Deportes TVC · hace 6 h
- ¡Dodgers en shock! Mauricio Dubón le roba jonrón a Freddie Freeman en la SDLN Mediotiempo · hace 6 h
- La jugada de Mauricio Dubón que sorprendió a toda la MLB: así evitó un jonrón el hondureño DIEZ.HN · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué hizo Mauricio Dubón?
Evitó un jonrón a Freddie Freeman con una jugada defensiva que sorprendió en la MLB.
¿Contra qué equipo fue la jugada?
La acción se registró en el encuentro frente a los Dodgers en la SDLN.
¿Qué ocurrió después de la jugada?
Freddie Freeman cobró revancha posteriormente en el partido, según la cobertura.
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