La jugada de Mauricio Dubón que sorprendió a toda la MLB: así evitó un jonrón el hondureño

El impacto de la intervención del hondureño sacudió el terreno de juego durante el enfrentamiento de la SDLN, dejando atónitos a los aficionados y a los propios Dodgers al evitar un cuadrangular de Freddie Freeman, según detallan los reportes de Deportes TVC, MLB.com, Mediotiempo y DIEZ.HN. La acción ocurrió cuando el pelotero realizó una jugada de robarse un jonrón, aunque la cobertura señala que Freeman cobró revancha posteriormente en el encuentro.

Los medios especializados documentan cómo esta jugada defensiva sorprendió a toda la competición, mientras la atención se centra ahora en el desarrollo de la serie y los siguientes enfrentamientos programados.