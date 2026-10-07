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La jugada de Mauricio Dubón que sorprendió a toda la MLB: así evitó un jonrón el hondureño

La espectacular jugada defensiva de Mauricio Dubón ante los Dodgers acapara la atención en la MLB.

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El resumen

El impacto de la intervención del hondureño sacudió el terreno de juego durante el enfrentamiento de la SDLN, dejando atónitos a los aficionados y a los propios Dodgers al evitar un cuadrangular de Freddie Freeman, según detallan los reportes de Deportes TVC, MLB.com, Mediotiempo y DIEZ.HN. La acción ocurrió cuando el pelotero realizó una jugada de robarse un jonrón, aunque la cobertura señala que Freeman cobró revancha posteriormente en el encuentro.

Los medios especializados documentan cómo esta jugada defensiva sorprendió a toda la competición, mientras la atención se centra ahora en el desarrollo de la serie y los siguientes enfrentamientos programados.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué hizo Mauricio Dubón?

Evitó un jonrón a Freddie Freeman con una jugada defensiva que sorprendió en la MLB.

¿Contra qué equipo fue la jugada?

La acción se registró en el encuentro frente a los Dodgers en la SDLN.

¿Qué ocurrió después de la jugada?

Freddie Freeman cobró revancha posteriormente en el partido, según la cobertura.

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Mauricio Dubón MLB Dodgers Freddie Freeman SDLN

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