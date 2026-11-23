El clásico capitalino en Comayagua

Motagua se impuso dos goles a uno a Olimpia en el partido de la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, disputado el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. El conjunto dirigido por Javier López buscaba recuperarse tras caer 1-0 frente a Lobos UPNFM en su último compromiso liguero y mantenerse en la pelea por el segundo puesto de la clasificación.

El gol de Clever Portillo y el contexto del encuentro

Según la cobertura en vivo de DIEZ.HN, Clever Portillo definió de derecha y puso a ganar al Ciclón Azul. Por su parte, Olimpia llegaba como líder del campeonato con la posibilidad de asegurar el primer puesto de la fase regular con un empate o una victoria, bajo la dirección de Eduardo Espinel. Deportes TVC informó que el equipo albo no podrá contar con tres futbolistas para el clásico. La barra del Motagua, conocida como La Revolución, hizo una gran llegada al estadio para alentar a su equipo, según El Heraldo.

Publicidad