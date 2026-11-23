Motagua vence 2-1 a Olimpia en el clásico de Comayagua con gol de Clever Portillo
Clever Portillo anotó el gol del triunfo de Motagua sobre Olimpia en el clásico capitalino disputado en Comayagua.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Motagua vence 2-1 a Olimpia en el clásico de Comayagua con gol de Clever Portillo
- Punto central: Clever Portillo anotó el gol del triunfo de Motagua sobre Olimpia en el clásico capitalino disputado en Comayagua.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (5)
- Olimpia no podrá contar con tres futbolistas Clásico ante Motagua por jornada 15 Deportes TVC ·
- Motagua vs Olimpia EN VIVO: resultado y goles del clásico hondureno 365Scores ·
- Javier López: “No es un partido más, vamos a una final” Diario La Tribuna ·
- La gran llegada de la barra del Motagua en Comayagua para clásico ante Olimpia ElHeraldo.hn ·
- Motagua vs Olimpia EN VIVO: Clever Portillo define de derecha y pone a ganar al ciclón azul DIEZ.HN ·
Fuentes directas consultadas
- ¿Quién ganará el partido de la Liga de Honduras? clarosports.com · Contraste documental
- Motagua sumó su quinta victoria consecutiva hondurasfutbol.com · Contraste documental
- ¡La pasión azul se hace sentir en el clásico capitalino! elheraldo.hn · Contraste documental
- Motagua vs Olimpia EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional en directo elheraldo.hn · Contraste documental
- Belleza, seguridad y mamá de jugador se roba las miradas en el clásico Motagua-Olimpia elheraldo.hn · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
El clásico capitalino en Comayagua
Motagua se impuso dos goles a uno a Olimpia en el partido de la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, disputado el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. El conjunto dirigido por Javier López buscaba recuperarse tras caer 1-0 frente a Lobos UPNFM en su último compromiso liguero y mantenerse en la pelea por el segundo puesto de la clasificación.
El gol de Clever Portillo y el contexto del encuentro
Según la cobertura en vivo de DIEZ.HN, Clever Portillo definió de derecha y puso a ganar al Ciclón Azul. Por su parte, Olimpia llegaba como líder del campeonato con la posibilidad de asegurar el primer puesto de la fase regular con un empate o una victoria, bajo la dirección de Eduardo Espinel. Deportes TVC informó que el equipo albo no podrá contar con tres futbolistas para el clásico. La barra del Motagua, conocida como La Revolución, hizo una gran llegada al estadio para alentar a su equipo, según El Heraldo.
- Resultado: Motagua 2 - 1 Olimpia
- Gol del Ciclón Azul: Clever Portillo, definición de derecha
- Estadio: Carlos Miranda, Comayagua
- Jornada: 15 del Torneo Apertura 2026
- DT de Motagua: Javier López
- DT de Olimpia: Eduardo Espinel
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El partido se disputó el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio Carlos Miranda de Comayagua por la jornada 15 del Apertura 2026
- Motagua venció a Olimpia con gol definitorio de Clever Portillo
- La barra del Motagua, La Revolución, tuvo una gran llegada al estadio para apoyar al equipo
Qué falta por confirmar
- Se desconoce el minuto exacto y el autor del primer gol del partido en las fuentes proporcionadas
- No se confirma si el segundo gol de Motagua fue anotado por Clever Portillo o por otro jugador
|Medio
|Enfoque destacado
|DIEZ.HN
|Destacó que Clever Portillo definió de derecha y puso a ganar al Ciclón Azul en la cobertura en vivo del clásico
|Deportes TVC
|Informó que Olimpia no podrá contar con tres futbolistas para el clásico ante Motagua por la jornada 15
|Diario La Tribuna
|Publicó declaraciones de Javier López: "No es un partido más, vamos a una final"
|365Scores
|Ofreció el resultado y los goles del clásico hondureño en formato en vivo
Respuestas rápidas
¿Qué pasó con Motagua vs Olimpia?
Motagua venció dos goles a uno a Olimpia en el clásico de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, con gol definitorio de Clever Portillo de derecha.
¿Por qué es tendencia el clásico Motagua vs Olimpia?
Porque es el clásico capitalino de la Liga Nacional de Honduras, Motagua buscaba recuperarse de una derrota ante Lobos UPNFM y Olimpia llegaba como líder con opción de asegurar el primer puesto de la fase regular.
¿Cuándo y dónde ocurrió el partido?
El encuentro se jugó el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua.
¿Qué consecuencias tiene el resultado?
Motagua se mantiene en la pelea por el segundo puesto de la clasificación, mientras que Olimpia no aseguró el primer puesto de la fase regular con este resultado.
¿Quién es Clever Portillo y qué hizo en el partido?
Es jugador de Motagua y anotó el gol del triunfo definiendo de derecha, según la cobertura en vivo de DIEZ.HN.
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