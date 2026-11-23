Chivas derrota a Cruz Azul 1-0 y recupera el liderato general tras 15 años en el Apertura 2026
El Rebaño Sagrado cierra la fase regular como superlíder y enfrentará a Pachuca en cuartos de final.
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- Clave informativa: Chivas derrota a Cruz Azul 1-0 y recupera el liderato general tras 15 años en el Apertura 2026
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Cobertura (5)
- Chivas despierta ilusión por cómo juega: Gabriel Milito ESPN Deportes ·
- Chivas vs. Cruz Azul partido EN VIVO: ¡Gol del Rebaño Sagrado! TUDN ·
- Chivas vence a Cruz Azul y le arrebata el superliderato en la última fecha Sports Illustrated ·
- Chivas vence a Cruz Azul y se queda con el liderato ESPN Deportes ·
- ¡Se quedan con la cima! Chivas vence a Cruz Azul y cierra el torneo líder tras 15 años de no hacerlo Mediotiempo ·
Fuentes directas consultadas
- Cruz Azul se queda con el segundo lugar general tras perder contra Chivas marca.com · Contraste documental
- Chivas se impone a Cruz Azul y regresa a la cima del futbol mexicano después de 15 años record.com.mx · Contraste documental
- Chivas derrota a Cruz Azul y se queda con el superliderato: Lista la Liguilla del Apertura 2026 tribuna.com.mx · Contraste documental
- Resumen Guadalajara vs Cruz Azul: Las Chivas se sacuden ‘maldición celeste’ y Gabriel Milito gana la primer batalla a Joel Huiqui y Guillermo Almada msn.com · Contraste documental
- Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO. Partido Jornada 17 de Liga MX 2026 HOY ONLINE 2026 mediotiempo.com · Contraste documental
- Gabriel Milito no se conforma con el liderato: 'No hemos conseguido lo que tanto anhelamos' mediotiempo.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Victoria decisiva en el Estadio Akron
Chivas venció 1-0 a Cruz Azul en la jornada 17 del Apertura 2026 disputada el 22 de noviembre en el Estadio Akron. El único gol del encuentro lo marcó Efraín Álvarez, lo que permitió al Guadalajara sumar tres puntos clave y arrebatarle el superliderato a la Máquina en la última fecha de la fase regular.
Contexto histórico y consecuencias inmediatas
El equipo dirigido por Gabriel Milito no conseguía finalizar un torneo en la cima de la tabla general desde hace 15 años. Con este resultado, Chivas accede a la Liguilla como primer sembrado y su rival en cuartos de final será Pachuca, que selló su boleto como octavo clasificado tras vencer 2-0 a Toluca. Cruz Azul, por su parte, queda relegado al segundo lugar general.
- Marcador final: Chivas 1-0 Cruz Azul
- Goleador: Efraín Álvarez
- Director técnico ganador: Gabriel Milito
- Rival en cuartos: Pachuca (8º lugar)
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Chivas ganó 1-0 a Cruz Azul con gol de Efraín Álvarez
- Guadalajara recupera el liderato general tras 15 años
- Chivas enfrentará a Pachuca en cuartos de final del Apertura 2026
Qué falta por confirmar
- Fecha y horario exactos de los cuartos de final Chivas vs Pachuca
- Declaraciones completas de Gabriel Milito sobre los objetivos del equipo en Liguilla
|Medio
|Enfoque destacado
|Sports Illustrated
|Destaca que Chivas le arrebata el superliderato a Cruz Azul en la última fecha
|ESPN Deportes
|Enfatiza que Chivas se queda con el liderato rumbo a la Liguilla
|Mediotiempo
|Resalta el cierre del torneo como líder tras 15 años de no lograrlo
|Record.com.mx
|Detalla la genialidad de Efraín Álvarez y el momento futbolístico bajo Gabriel Milito
|Tribuna.com.mx
|Confirma la Liguilla completa y el cruce Chivas vs Pachuca
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido Chivas vs Cruz Azul?
Chivas venció 1-0 a Cruz Azul con un gol de Efraín Álvarez en la jornada 17 del Apertura 2026.
¿Por qué es importante este triunfo para Chivas?
Permite al Guadalajara cerrar la fase regular como líder general por primera vez en 15 años y acceder a la Liguilla como primer sembrado.
¿Quién será el rival de Chivas en cuartos de final?
Pachuca, que clasificó como octavo lugar tras vencer 2-0 a Toluca.
¿Dónde y cuándo se jugó el encuentro?
El partido se disputó el 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara.
¿Qué significa este resultado para Cruz Azul?
La Máquina pierde el superliderato y finaliza la fase regular en el segundo lugar general.
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