Victoria decisiva en el Estadio Akron

Chivas venció 1-0 a Cruz Azul en la jornada 17 del Apertura 2026 disputada el 22 de noviembre en el Estadio Akron. El único gol del encuentro lo marcó Efraín Álvarez, lo que permitió al Guadalajara sumar tres puntos clave y arrebatarle el superliderato a la Máquina en la última fecha de la fase regular.

Contexto histórico y consecuencias inmediatas

El equipo dirigido por Gabriel Milito no conseguía finalizar un torneo en la cima de la tabla general desde hace 15 años. Con este resultado, Chivas accede a la Liguilla como primer sembrado y su rival en cuartos de final será Pachuca, que selló su boleto como octavo clasificado tras vencer 2-0 a Toluca. Cruz Azul, por su parte, queda relegado al segundo lugar general.

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