Rotondi falla gol decisivo y Chivas asegura liderato del Apertura 2026 ante Cruz Azul
La jugada del minuto 50 define el liderato rojiblanco y desata críticas masivas contra el argentino.
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Cobertura (5)
- ¡Falla horrible de Rodolfo Rotondi! Cruz Azul deja escapar el empate ante Chivas 365Scores ·
- Rotondi falló un gol imposible contra Chivas: el de Cruz Azul estaba solo frente al arco Vamos Azul ·
- La afición de Cruz Azul señaló al culpable de la derrota ante Chivas: "Jamás debe volver a ser titular" Vamos Azul ·
- ¿La falla del torneo? Rotondi tenía el gol ante Chivas y de manera increíble VOLÓ su remate Mediotiempo ·
- La garrafal falla de Rotondi en el Chivas vs Cruz Azul Récord ·
Fuentes directas consultadas
- Chivas termina líder general tras vencer a Cruz Azul en el Estadio Akron y así explota el recinto Rojiblanco marca.com · Contraste documental
- La afición de Cruz Azul señaló al culpable de la derrota ante Chivas: "Jamás debe volver a ser titular" vamoscruzazul.bolavip.com · Contraste documental
- Chivas vence a Cruz Azul y se queda con el liderato - ESPN espndeportes.espn.com · Contraste documental
- ¿Quién ganó el partido de la jornada 17 del Apertura 2026? clarosports.com · Contraste documental
- Resumen Guadalajara vs Cruz Azul: Las Chivas se sacuden ‘maldición celeste’ y Gabriel Milito gana la primer batalla a Joel Huiqui y Guillermo Almada msn.com · Contraste documental
- Chivas se impone a Cruz Azul y regresa a la cima del futbol mexicano después de 15 años record.com.mx · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
La jugada que cambió el partido
En el Estadio Akron, Chivas venció 1-0 a Cruz Azul en la jornada 17 del Apertura 2026 y se coronó líder general, rompiendo una racha de 15 años sin terminar en la cima. El momento clave llegó al inicio del complemento: Gabriel Fernández desbordó por derecha y cedió a Rodolfo Rotondi, quien solo frente al arco vacío de Raúl "Tala" Rangel envió el balón por encima del travesaño.
- Minuto 50: Rotondi perdona el empate con el arco a su merced.
- Resultado final: Chivas 1-0 Cruz Azul; Guadalajara clasifica primero y enfrentará a Pachuca en cuartos.
- Reacción en redes: Afición celeste pide en X que Rotondi "jamás vuelva a ser titular".
Contexto y consecuencias
El triunfo permite a Chivas, bajo la dirección de Gabriel Milito, llegar a la liguilla como líder tras vencer a un Cruz Azul que venía de eliminar a América en la fase anterior. Para La Máquina, la derrota significa enfrentar la fase final sin el impulso anímico del liderato y con una falla individual que ya es viral. Rotondi, que regresaba de lesión y había dudado de su continuidad en 2024, queda en el centro de la tormenta mediática.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Chivas gana 1-0 y se queda con el liderato general del Apertura 2026
- Rotondi falla un gol cantado solo frente al arco al minuto 50
- La afición de Cruz Azul exige en redes que Rotondi no sea titular
Qué falta por confirmar
- Si Joel Huiqui (DT interino de Cruz Azul) mantendrá a Rotondi en el once para la liguilla
- Estado físico exacto de Rotondi tras su reciente regreso de lesión
|Medio
|Enfoque destacado
|Vamos Azul (BolaVip)
|Recopila tuits de hinchas pidiendo que Rotondi "jamás vuelva a ser titular" y sugiere a Amaury García como alternativa
|Récord
|Enmarca el liderato rojiblanco como regreso a la cima tras 15 años y confirma rival de cuartos: Pachuca
Respuestas rápidas
¿Qué pasó exactamente con Rotondi en el Chivas vs Cruz Azul?
Al minuto 50, solo frente al arco vacío tras pase de Gabriel Fernández, Rodolfo Rotondi remató por encima del travesaño fallando el empate.
¿Por qué es tendencia esta jugada?
Porque la falla ocurrió en el partido que definía el liderato general; Chivas ganó 1-0, rompió racha de 15 años y la afición celeste estalló en redes pidiendo la salida de Rotondi.
¿Cuándo y dónde ocurrió el partido?
Jornada 17 del Apertura 2026, disputado el 22 de noviembre en el Estadio Akron de Guadalajara.
¿Qué consecuencias tiene para ambos equipos?
Chivas clasifica como líder y enfrentará a Pachuca en cuartos; Cruz Azul pierde el liderato y llega a liguilla con una falla viral que presiona al cuerpo técnico.
¿Qué antecedentes tiene Rotondi en momentos decisivos?
En 2024 confesó haber dudado de seguir en Cruz Azul tras fallar penales ante América; venía de recuperar ritmo tras lesión.
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