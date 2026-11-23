La jugada que cambió el partido

En el Estadio Akron, Chivas venció 1-0 a Cruz Azul en la jornada 17 del Apertura 2026 y se coronó líder general, rompiendo una racha de 15 años sin terminar en la cima. El momento clave llegó al inicio del complemento: Gabriel Fernández desbordó por derecha y cedió a Rodolfo Rotondi, quien solo frente al arco vacío de Raúl "Tala" Rangel envió el balón por encima del travesaño.

Minuto 50: Rotondi perdona el empate con el arco a su merced.

Rotondi perdona el empate con el arco a su merced. Resultado final: Chivas 1-0 Cruz Azul; Guadalajara clasifica primero y enfrentará a Pachuca en cuartos.

Chivas 1-0 Cruz Azul; Guadalajara clasifica primero y enfrentará a Pachuca en cuartos. Reacción en redes: Afición celeste pide en X que Rotondi "jamás vuelva a ser titular".

Contexto y consecuencias

El triunfo permite a Chivas, bajo la dirección de Gabriel Milito, llegar a la liguilla como líder tras vencer a un Cruz Azul que venía de eliminar a América en la fase anterior. Para La Máquina, la derrota significa enfrentar la fase final sin el impulso anímico del liderato y con una falla individual que ya es viral. Rotondi, que regresaba de lesión y había dudado de su continuidad en 2024, queda en el centro de la tormenta mediática.