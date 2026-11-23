Chivas arrebata el liderato a Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2026
Guadalajara vence 1-0 en el Akron, alcanza 33 puntos y rompe una sequía de 15 años sin ser líder general.
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- Clave informativa: Chivas arrebata el liderato a Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2026
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Cobertura (5)
- 'Tenemos un plantel completo': Joel Huiqui pone a Cruz Azul como candidato al título de Liga MX MILENIO ·
- Cruz Azul se queda con el segundo lugar general tras perder contra Chivas MARCA ·
- Joel Huiqui ve a su Máquina como seria candidata a título y espera la revancha ante las Chivas Mediotiempo ·
- Huiqui lamenta que Cruz Azul dejara escapar el liderato Yahoo ·
- Tabla de posiciones ACTUALIZADA: así quedó Cruz Azul tras caer vs. Chivas y culminar la Fase Regular del Apertura Vamos Azul ·
Fuentes directas consultadas
- Cruz Azul y Chivas pelean por el superliderato: ¿Qué necesitan para terminar primero de tabla general del Apertura 2026? marca.com · Contraste documental
- Cruz Azul se queda con el segundo lugar general tras perder contra Chivas marca.com · Contraste documental
- Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX tras la Jornada 17 del Apertura 2026 tvazteca.com · Contraste documental
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- Chivas vence 1-0 a Cruz Azul y se queda con el liderato del Apertura unanimodeportes.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Resultado decisivo en el Estadio Akron
Chivas derrotó 1-0 a Cruz Azul en la Jornada 17 del Apertura 2026 con un gol de Efraín Álvarez al minuto 21, resultado que coronó al Rebaño Sagrado como líder general del torneo con 33 unidades, su primer superliderato desde el Apertura 2011. La Máquina, que llegaba como líder con 32 puntos y dependía de sí misma, cedió la cima y finalizó la fase regular en la segunda posición con 32 puntos.
Contexto y declaraciones
La derrota del América ante Tigres en la misma jornada abrió la puerta para que el duelo directo en Zapopan definiera el primer lugar. Tras el partido, el técnico cementero Joel Huiqui reconoció el revés: "No estamos felices", aunque mantuvo al equipo como candidato al título destacando que cuentan con un plantel completo. Por su parte, la afición rojiblanca celebró en el Akron el fin de una espera de 15 años.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Chivas ganó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron y se quedó con el liderato general (33 pts).
- Cruz Azul terminó la fase regular en segundo lugar con 32 puntos.
- América quedó tercero con 30 puntos tras perder ante Tigres.
Qué falta por confirmar
- ¿Se confirmará el cruce de cuartos de final entre Chivas y Pachuca (8vo) y Cruz Azul vs. León (7mo) según la tabla final?
- ¿Qué bajas o sanciones podrían tener ambos equipos de cara al inicio de la Liguilla?
|Medio
|Enfoque destacado
|MARCA
|Detalla la tabla final completa y destaca que Chivas no era líder general desde el Apertura 2011.
|MILENIO
|Enfatiza la postura de Joel Huiqui: ve a Cruz Azul como serio candidato al título pese a la derrota y espera revancha en Liguilla.
|Mediotiempo
|Recoge las declaraciones de Huiqui lamentando la pérdida del liderato pero confiando en la profundidad del plantel.
|Vamos Azul
|Describe la acción del gol de Efraín Álvarez y la labor defensiva de Omar Campos y Alan Mozo.
Respuestas rápidas
¿Cómo quedó la tabla de posiciones final del Apertura 2026?
Chivas terminó líder con 33 puntos, Cruz Azul segundo con 32 y América tercero con 30. Los ocho primeros (hasta Pachuca con 25) clasificaron directo a cuartos de final.
¿Quién marcó el gol del partido Chivas vs. Cruz Azul?
Efraín Álvarez anotó el único gol al minuto 21 con una volea dentro del área.
¿Por qué era tan importante este partido para definir el liderato?
La derrota del América ante Tigres dejó la puerta abierta: Cruz Azul llegaba líder con 32 pts y Chivas segundo con 30; el ganador en el Akron se quedaba con el superliderato.
¿Qué dijo Joel Huiqui tras la derrota?
Lamentó perder el liderato ("No estamos felices"), pero afirmó que Cruz Azul tiene plantel completo para pelear el título y espera una revancha ante Chivas en la Liguilla.
¿Cuándo fue la última vez que Chivas fue líder general?
Según los reportes, Chivas no terminaba como líder general desde el torneo Apertura 2011, rompiendo una sequía de 15 años.
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