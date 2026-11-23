Resultado decisivo en el Estadio Akron

Chivas derrotó 1-0 a Cruz Azul en la Jornada 17 del Apertura 2026 con un gol de Efraín Álvarez al minuto 21, resultado que coronó al Rebaño Sagrado como líder general del torneo con 33 unidades, su primer superliderato desde el Apertura 2011. La Máquina, que llegaba como líder con 32 puntos y dependía de sí misma, cedió la cima y finalizó la fase regular en la segunda posición con 32 puntos.

Contexto y declaraciones

La derrota del América ante Tigres en la misma jornada abrió la puerta para que el duelo directo en Zapopan definiera el primer lugar. Tras el partido, el técnico cementero Joel Huiqui reconoció el revés: "No estamos felices", aunque mantuvo al equipo como candidato al título destacando que cuentan con un plantel completo. Por su parte, la afición rojiblanca celebró en el Akron el fin de una espera de 15 años.

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