América y Monterrey definen duodécimo duelo en Liguilla del Apertura 2026
Las Águilas y Rayados se enfrentan en Cuartos de Final tras cerrar la fase regular; es su duodécimo cruce en fases finales.
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Cobertura (5)
- Monterrey vs Club América Club América | Sitio Oficial ·
- Los posibles rivales del América para la liguilla del Apertura 2026 Yahoo ·
- Club América vs Monterrey Club América | Sitio Oficial ·
- América vs Monterrey: ¿Cómo es el historial en Liguillas? ESPN México ·
- Es América rival de Rayados en Cuartos de Final El Norte ·
Fuentes directas consultadas
- América no convence: Rayados y Matías Almeyda a eliminar a Guillermo Almada en la Liguilla marca.com · Contraste documental
- ¿Cuántas veces América y Monterrey se han enfrentado en la liguilla de la Liga MX? milenio.com · Contraste documental
- Toma nota. Estos son los posibles rivales de Rayados en los Cuartos de Final del Apertura 2026 telediario.mx · Contraste documental
- ¡Cruce con historia! América enfrentará a Rayados en cuartos de final, un rival incómodo en liguilla msn.com · Contraste documental
- Esto tiene que pasar para que Monterrey sea rival de América en Cuartos de Final del Apertura 2026 americamonumental.bolavip.com · Contraste documental
- Rayados regresa a Monterrey y ya conoce a su rival en cuartos de final de la Liga MX msn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Cruce confirmado en la Liguilla
La fase regular del Apertura 2026 concluyó y definió el emparejamiento de Cuartos de Final entre Club América y Monterrey, según reportan los sitios oficiales de ambos clubes y medios como El Norte y ESPN México. El duelo marca la duodécima ocasión en que ambos equipos se miden en una fase final de la Liga MX, una rivalidad que se inició en la temporada 1971-72 en semifinales con triunfo azulcrema.
Historial y antecedentes recientes
De acuerdo con Milenio, América también se impuso en las series de 1981-82 y 1983-84, ambas en cuartos de final, mientras que la primera victoria regiomontana llegó en 1992-93 en semifinales. En tiempos más recientes la balanza se ha equilibrado: Rayados eliminó a las Águilas en el Apertura 2009 y en otras llaves posteriores, lo que convierte a Monterrey en un rival incómodo para el conjunto capitalino en instancias decisivas.
- Duodécimo enfrentamiento en Liguilla entre ambos clubes.
- América ganó las primeras tres series (1971-72, 1981-82, 1983-84).
- Monterrey rompió la racha en 1992-93 y ha equilibrado el historial reciente.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- América y Monterrey jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2026.
- Será el duodécimo cruce entre ambos en fases finales de la Liga MX.
- El historial favoreció a América en las primeras décadas y se equilibró en años recientes.
Qué falta por confirmar
- Fechas y horarios oficiales de los partidos de ida y vuelta pendientes de confirmación por la Liga MX.
- Estado físico de jugadores clave de ambos equipos tras la última jornada de fase regular.
|Medio
|Enfoque destacado
|Club América | Sitio Oficial
|Confirma el emparejamiento Monterrey vs Club América y Club América vs Monterrey como partidos de ida y vuelta.
|El Norte
|Titula "Es América rival de Rayados en Cuartos de Final" y destaca la definición del cruce al cierre de la jornada.
|ESPN México
|Analiza el historial en Liguillas entre ambos equipos como contexto previo a la serie.
|Milenio
|Detalla las 11 series previas con fechas y resultados, señalando el equilibrio actual en la rivalidad.
Respuestas rápidas
¿Cuántas veces se han enfrentado América y Monterrey en Liguilla?
Será la duodécima ocasión en que ambos equipos se midan en una fase final de la Liga MX, según el historial documentado por Milenio.
¿Quién lleva la ventaja en el historial de Liguillas?
América ganó las primeras tres series (1971-72, 1981-82, 1983-84); Monterrey rompió la racha en 1992-93 y el historial reciente se ha equilibrado con eliminaciones mutuas.
¿Cómo se definió este cruce en el Apertura 2026?
Al cierre de la fase regular, la posición en la tabla y los criterios de clasificación de la Liga MX determinaron el emparejamiento entre el América y Monterrey en Cuartos de Final, como reportaron los sitios oficiales y El Norte.
¿Cuándo se jugarán los partidos de ida y vuelta?
Las fechas y horarios oficiales aún no han sido publicados por la Liga MX; se espera el anuncio en las próximas horas.
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