Cruce confirmado en la Liguilla

La fase regular del Apertura 2026 concluyó y definió el emparejamiento de Cuartos de Final entre Club América y Monterrey, según reportan los sitios oficiales de ambos clubes y medios como El Norte y ESPN México. El duelo marca la duodécima ocasión en que ambos equipos se miden en una fase final de la Liga MX, una rivalidad que se inició en la temporada 1971-72 en semifinales con triunfo azulcrema.

Historial y antecedentes recientes

De acuerdo con Milenio, América también se impuso en las series de 1981-82 y 1983-84, ambas en cuartos de final, mientras que la primera victoria regiomontana llegó en 1992-93 en semifinales. En tiempos más recientes la balanza se ha equilibrado: Rayados eliminó a las Águilas en el Apertura 2009 y en otras llaves posteriores, lo que convierte a Monterrey en un rival incómodo para el conjunto capitalino en instancias decisivas.

Publicidad