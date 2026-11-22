El impacto desde el banquillo que cambió el rumbo

El rendimiento de Vinícius Júnior en el Santiago Bernabéu ha supuesto un punto de inflexión en la dinámica del Real Madrid. Tras comenzar el encuentro frente al Celta de Vigo desde el banquillo, el atacante brasileño ingresó al terreno de juego en el minuto 54 para inyectar la energía y el desborde que le faltaban al equipo blanco, siendo fundamental en la jugada de los dos goles que permitieron consumar la remontada por 2-1.

La respuesta de José Mourinho y su decisión para la Champions League

Ante las especulaciones sobre la jerarquía y el rol del delantero en la plantilla, el técnico José Mourinho zanjó cualquier debate en rueda de prensa. Con su habitual estilo, el entrenador portugués confirmó que Vinícius será titular en el próximo compromiso europeo frente al PSV. Asimismo, Mourinho aprovechó para recalcar que en su plantilla no existen privilegios por decreto y que busca una competitividad interna exigente con más de 23 futbolistas listos para sumar.

Publicidad