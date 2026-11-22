Incorporación institucional al club blanco

El extenista Rafael Nadal ha sido oficialmente ratificado como nuevo miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, tras contar con el respaldo de los socios en la Asamblea General. La incorporación del deportista balear se materializó con un amplio apoyo en las votaciones, marcando un nuevo capítulo en la relación institucional entre la entidad madridista y una de las grandes leyendas del deporte español.

Apoyo mayoritario y estreno en el cargo

Durante la sesión celebrada este sábado 21 de noviembre de 2026, la propuesta presentada por el presidente Florentino Pérez fue aprobada de forma rotunda por los socios compromisarios. Tras recibir una calurosa ovación, Nadal ocupó su lugar junto a la presidencia, desde donde vivió sus primeras acciones oficiales y expresó su ilusión por aportar al futuro de la entidad.

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