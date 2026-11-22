Qué ha ocurrido

LaLiga ha hecho públicos los horarios correspondientes a las jornadas 32 y 33 del campeonato 2025-2026. La principal novedad afecta al Real Madrid, que disputará sus dos próximos compromisos en orden inverso al calendario habitual: primero recibirá al Alavés en el Bernabéu (jornada 33) el martes 21 de abril a las 21:30 horas, y después visitará al Betis en Sevilla (jornada 32) el viernes 24 de abril a las 21:00 horas.

Contexto y datos clave

El cambio de secuencia responde a la final de la Copa del Rey Mapfre, programada para el sábado 18 de abril, fin de semana en el que no habrá jornada liguera. LaLiga ha optado por adelantar el partido de la jornada 33 para evitar acumulación de partidos tras la final. El resto de horarios de ambas jornadas se mantienen en franjas habituales de viernes, sábado, domingo y lunes, con los ajustes habituales por derechos televisivos.

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Qué vigilar a continuación

La confirmación de estos horarios permite a los clubes planificar la recta final de la temporada, con especial atención a la carga de minutos del Real Madrid, que afronta tres partidos en ocho días (Alavés, Betis y posible semifinal de Champions). Los demás equipos aguardan la publicación completa del calendario de las jornadas 34 a 38, que se conocerá en las próximas semanas.