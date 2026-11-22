LaLiga confirma horarios de jornadas 32 y 33 con Real Madrid-Alavés y Betis-Madrid
LaLiga publica los horarios oficiales de las jornadas 32 y 33, adelantando el Real Madrid-Alavés al martes 21 de abril por la final de Copa del Rey.
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Fuentes directas consultadas
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El resumen
Qué ha ocurrido
LaLiga ha hecho públicos los horarios correspondientes a las jornadas 32 y 33 del campeonato 2025-2026. La principal novedad afecta al Real Madrid, que disputará sus dos próximos compromisos en orden inverso al calendario habitual: primero recibirá al Alavés en el Bernabéu (jornada 33) el martes 21 de abril a las 21:30 horas, y después visitará al Betis en Sevilla (jornada 32) el viernes 24 de abril a las 21:00 horas.
Contexto y datos clave
El cambio de secuencia responde a la final de la Copa del Rey Mapfre, programada para el sábado 18 de abril, fin de semana en el que no habrá jornada liguera. LaLiga ha optado por adelantar el partido de la jornada 33 para evitar acumulación de partidos tras la final. El resto de horarios de ambas jornadas se mantienen en franjas habituales de viernes, sábado, domingo y lunes, con los ajustes habituales por derechos televisivos.
Qué vigilar a continuación
La confirmación de estos horarios permite a los clubes planificar la recta final de la temporada, con especial atención a la carga de minutos del Real Madrid, que afronta tres partidos en ocho días (Alavés, Betis y posible semifinal de Champions). Los demás equipos aguardan la publicación completa del calendario de las jornadas 34 a 38, que se conocerá en las próximas semanas.
- Jornada 33 (adelantada): Real Madrid vs Alavés, martes 21 de abril, 21:30 h, Santiago Bernabéu.
- Jornada 32 (posterior): Betis vs Real Madrid, viernes 24 de abril, 21:00 h, Benito Villamarín.
- Motivo: Final de Copa del Rey el sábado 18 de abril sin jornada liguera ese fin de semana.
- Fuente oficial: LaLiga a través de Mundo Deportivo y confirmado por OneFootball.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- LaLiga ha publicado oficialmente los horarios de las jornadas 32 y 33.
- El Real Madrid juega primero la jornada 33 (vs Alavés) y después la 32 (vs Betis).
- El reordenamiento se debe a la final de Copa del Rey del 18 de abril.
Qué falta por confirmar
- Horarios completos del resto de equipos en ambas jornadas pendientes de publicación detallada.
- Posibles modificaciones por derechos de televisión o necesidades de competición europea.
|Medio
|Enfoque destacado
|Mundo Deportivo
|Detalla las fechas y horas exactas de los dos partidos del Real Madrid y explica el motivo del adelanto de la jornada 33.
|OneFootball
|Confirma la fijación de horarios de J33 y J32 y advierte que pueden cambiar por motivos organizativos o televisivos.
Respuestas rápidas
¿Por qué se juega la jornada 33 antes que la 32?
Porque la final de la Copa del Rey Mapfre se disputa el sábado 18 de abril, fin de semana sin jornada liguera, y LaLiga ha adelantado el partido de la jornada 33 (Real Madrid-Alavés) al martes 21 para evitar acumulación de partidos.
¿Cuándo y a qué hora juega el Real Madrid contra el Alavés?
El martes 21 de abril a las 21:30 horas en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 33.
¿Cuándo y a qué hora juega el Real Madrid contra el Betis?
El viernes 24 de abril a las 21:00 horas en el estadio Benito Villamarín, correspondiente a la jornada 32.
¿Están confirmados todos los horarios de las jornadas 32 y 33?
LaLiga ha publicado los horarios oficiales, aunque OneFootball advierte que pueden sufrir cambios por motivos organizativos o de televisión.
¿Qué otros partidos destacan en estas jornadas?
Los fuentes consultadas centran la información en los partidos del Real Madrid; el calendario completo con el resto de encuentros se publicará en los canales oficiales de LaLiga.
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