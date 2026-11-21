Jane Schoenbrun reinventa el slasher con 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma
La nueva película de la directora de 'I Saw the TV Glow' estrena en España el 20 de noviembre y la crítica la aclama como una revisión queer y metacinematográfica del terror ochentero.
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Respuestas rápidas
¿De qué trata 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'?
Es una película de terror dirigida por Jane Schoenbrun que revisita los códigos del slasher ochentero desde una perspectiva queer y metacinematográfica, explorando la nostalgia y la amargura de la pubertad y la primera juventud a través de una cinefilia referencial.
¿Quiénes protagonizan la película y cuándo se estrena en España?
El reparto principal lo forman Hannah Einbinder, Gillian Anderson, Amanda Fix y Arthur Conti. El estreno en cines españoles fue el 20 de noviembre de 2026.
¿Por qué la crítica destaca esta película como relevante en el cine de terror actual?
Porque desmonta las convenciones patriarcales del subgénero slasher, propone una relectura queer de la cinefilia de los 80 y conecta la experiencia cinematográfica con el deseo y la corporeidad, comparándose con obras como 'Videodrome' o 'Arrebato'.
¿Qué relación tiene la directora Jane Schoenbrun con la temática de la película?
Schoenbrun ha declarado que su propia transición de género le supuso una 'segunda pubertad a los 30 años', experiencia que impregna la exploración de la identidad, la transformación y el cuerpo en el filme.
¿Dónde se pudo ver la película antes de su estreno comercial en España?
Según Ramona Cultural, la película se proyectó en algunas salas de Bolivia durante septiembre de 2026, semanas antes de su llegada a la cartelera española.
El resumen
Qué ha ocurrido
El 20 de noviembre de 2026 se estrena en cines españoles Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, el tercer largometraje de la cineasta estadounidense Jane Schoenbrun. La película, protagonizada por Hannah Einbinder, Gillian Anderson, Amanda Fix y Arthur Conti, tiene una duración de 112 minutos y llega precedida por el éxito de crítica de I Saw the TV Glow (2024). Los principales medios culturales del país coinciden en calificarla como una obra que desmonta las convenciones del subgénero slasher desde una perspectiva queer y metacinematográfica.
Contexto y datos clave
- Dirección y guion: Jane Schoenbrun, figura destacada del cine indie estadounidense contemporáneo.
- Estreno previo: La película se proyectó en septiembre de 2026 en salas de Bolivia, según Ramona Cultural.
- Referentes citados: La crítica (El País) conecta la propuesta con Videodrome (Cronenberg, 1983) y Arrebato (Zulueta, 1980) como exploraciones del cine como experiencia física y adictiva.
- Temática central: Nostalgia y amargura de la pubertad y primera juventud, relectura de los códigos del terror de los 80 desde una cinefilia queer.
Qué vigilar a continuación
La recepción comercial en taquilla tras el consenso crítico positivo y la posible carrera en festivales de género o certámenes LGTBIQ+ durante 2027. Schoenbrun ha vinculado la gestación del filme a su propia transición de género, describiéndola como una "segunda pubertad a los 30 años" (El Mundo), lo que añade una capa autobiográfica a seguir en futuras entrevistas y análisis académicos.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- La película renueva el subgénero slasher desde una perspectiva queer y metacinematográfica.
- Jane Schoenbrun consolida su voz autoral tras 'I Saw the TV Glow'.
- El elenco encabezado por Hannah Einbinder y Gillian Anderson es un reclamo destacado.
Qué falta por confirmar
- Rendimiento en taquilla española tras el estreno del 20 de noviembre.
- Selección y premios en festivales internacionales de género o temática LGTBIQ+ durante 2027.
|Medio
|Enfoque destacado
|EL PAÍS
|Califica la cinta como 'un orgasmo de cine' y traza una genealogía con 'Videodrome' de Cronenberg y 'Arrebato' de Zulueta.
|elDiario.es
|Entrevista a Schoenbrun donde vincula la ausencia de sexo en la Generación Z con la 'fealdad y violencia del mundo'.
|Diario Público
|Enfatiza la despedida del 'slasher patriarcal' y la mezcla de sangre y humor para reventar convenciones.
|Fotogramas ES
|La directora define su filme como 'hacer Psicosis desde el punto de vista de la ducha', asumiendo el riesgo cinéfilo.
|El Mundo
|Otorga 5 estrellas y destaca la 'fascinación mutante de un cine sin género ni límites'; recoge la reflexión de Schoenbrun sobre su transición.
Cobertura (11)
- Jane Schoenbrun, la directora que destroza los géneros: "La generación Z no tiene sexo como respuesta a la fealdad y la violencia del mundo" elDiario.es ·
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- Jane Schoenbrun, directora de cine: "Hacer 'Psicosis' desde el punto de vista de la ducha suena a chiste cinéfilo pedante, pero mi película es eso" Fotogramas ES ·
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- Jane Schoenbrun, directora de 'Adolescencia, sexo y muerte en campamento Miasma': "Mi transición ha hecho que tuviera una segunda pubertad a los 30 años" El Mundo ·
Fuentes directas consultadas
- ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’: un orgasmo de cine elpais.com · Contraste documental
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- El cine como orgasmo | Ramona Cultural ramonacultural.com · Contraste documental
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