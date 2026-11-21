Qué ha ocurrido

El 20 de noviembre de 2026 se estrena en cines españoles Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, el tercer largometraje de la cineasta estadounidense Jane Schoenbrun. La película, protagonizada por Hannah Einbinder, Gillian Anderson, Amanda Fix y Arthur Conti, tiene una duración de 112 minutos y llega precedida por el éxito de crítica de I Saw the TV Glow (2024). Los principales medios culturales del país coinciden en calificarla como una obra que desmonta las convenciones del subgénero slasher desde una perspectiva queer y metacinematográfica.

Contexto y datos clave

Dirección y guion: Jane Schoenbrun, figura destacada del cine indie estadounidense contemporáneo.

Jane Schoenbrun, figura destacada del cine indie estadounidense contemporáneo. Estreno previo: La película se proyectó en septiembre de 2026 en salas de Bolivia, según Ramona Cultural.

La película se proyectó en septiembre de 2026 en salas de Bolivia, según Ramona Cultural. Referentes citados: La crítica (El País) conecta la propuesta con Videodrome (Cronenberg, 1983) y Arrebato (Zulueta, 1980) como exploraciones del cine como experiencia física y adictiva.

La crítica (El País) conecta la propuesta con Videodrome (Cronenberg, 1983) y Arrebato (Zulueta, 1980) como exploraciones del cine como experiencia física y adictiva. Temática central: Nostalgia y amargura de la pubertad y primera juventud, relectura de los códigos del terror de los 80 desde una cinefilia queer.

Qué vigilar a continuación

La recepción comercial en taquilla tras el consenso crítico positivo y la posible carrera en festivales de género o certámenes LGTBIQ+ durante 2027. Schoenbrun ha vinculado la gestación del filme a su propia transición de género, describiéndola como una "segunda pubertad a los 30 años" (El Mundo), lo que añade una capa autobiográfica a seguir en futuras entrevistas y análisis académicos.