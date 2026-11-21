El juvenil Carlos Espí decide en el 86' una remontada agónica que deja a los blancos con 33 puntos, igualados con el Barça antes de su duelo ante el Villarreal.

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El Real Madrid venció 2-1 al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu en la jornada 13 de LaLiga, transformando un 0-1 adverso en una victoria que le permite igualar al Barcelona en la cabeza de la tabla con 33 puntos.

Respuestas rápidas

¿Qué pasó en el Real Madrid vs Celta de la jornada 13 de LaLiga? El Real Madrid remontó un 0-1 adverso para ganar 2-1 al Celta en el Santiago Bernabéu. Iago Aspas adelantó a los vigueses en el minuto 32, Jude Bellingham empató en el 68 y el canterano Carlos Espí marcó el gol de la victoria en el minuto 86.

¿Quién es Carlos Espí y por qué es importante su gol? Carlos Espí es un delantero de 19 años de la cantera del Real Madrid que había debutado días antes en Champions League. Su gol en el minuto 86 dio los tres puntos al equipo, le valió para igualar al Barcelona en cabeza de LaLiga y confirma su irrupción como revulsivo decisivo en partidos cerrados.

¿Cómo queda la clasificación de LaLiga tras este resultado? El Real Madrid suma 33 puntos y alcanza al Barcelona en la primera posición. El Barça juega mañana contra el Villarreal en el Camp Nou; si gana, volverá a situarse tres puntos por encima de los blancos antes de la siguiente jornada.

¿Qué racha lleva el Real Madrid con esta victoria? El equipo de José Mourinho encadena su novena victoria consecutiva en todas las competiciones, contando Liga y Champions League, tras superar el parón internacional y la sanción de Vinicius Jr.