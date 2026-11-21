Real Madrid remonta 2-1 al Celta con gol de Carlos Espí en el minuto 86 y alcanza al Barcelona en LaLiga
El juvenil Carlos Espí decide en el 86' una remontada agónica que deja a los blancos con 33 puntos, igualados con el Barça antes de su duelo ante el Villarreal.
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- Clave informativa: Real Madrid remonta 2-1 al Celta con gol de Carlos Espí en el minuto 86 y alcanza al Barcelona en LaLiga
- Punto central: El juvenil Carlos Espí decide en el 86' una remontada agónica que deja a los blancos con 33 puntos, igualados con el Barça antes de su duelo ante el Villarreal.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (6)
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Fuentes directas consultadas
- Espí se vuelve a poner la capa de superhéroe y culmina la remontada del Madrid abc.es · Contraste documental
- El Real Madrid remonta al Celta al estilo Rafa Nadal elpais.com · Contraste documental
- Vuelve la Liga tras el parón internacional: Barça, Madrid y Atleti retoman el pulso por la competición rtve.es · Contraste documental
- Santi Cañizares alucina con el dato goleador de Carlos Espí tras la remontada del Real Madrid: "Que juegue es lo peor que te puede pasar como defensa y rival" cope.es · Contraste documental
- Real Madrid remonta 2-1 al Celta con gol de Carlos Espí y alcanza al Barcelona en puntos prensalibre.com · Contraste documental
- ¡REMONTADA AGÓNICA EN EL BERNABÉU! REAL MADRID VENCIÓ AL CELTA Y ALCANZÓ AL BARCELONA EN LA CIMA kchcomunicacion.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 6 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Remontada en el Bernabéu y liderato compartido
El Real Madrid venció 2-1 al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu en la jornada 13 de LaLiga, transformando un 0-1 adverso en una victoria que le permite igualar al Barcelona en la cabeza de la tabla con 33 puntos.
Claves del partido y protagonistas
- Carlos Espí: el delantero de 19 años, que había debutado días antes en Champions, marcó el gol decisivo en el 86' tras una jugada de Vinicius Jr., confirmando su irrupción como revulsivo de lujo.
- Jude Bellingham: firmó el empate (1-1) en el minuto 68 con un disparo desde la frontal, su octavo gol liguero, y fue el motor de la reacción blanca.
- Vinicius Jr.: volvió tras cumplir sanción y generó la acción del gol ganador, aunque falló una ocasión clara en la primera mitad que pudo cambiar el guion.
- Celta de Vigo: se adelantó con un gol de Iago Aspas (min. 32) y plantó cara durante 85 minutos, pero no pudo aguantar el empuje final local.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Victoria 2-1 del Real Madrid sobre el Celta en el Bernabéu en la jornada 13 de LaLiga
- Goles de Bellingham (68') y Carlos Espí (86') para remontar el 0-1 inicial de Aspas
- Madrid alcanza los 33 puntos e iguala al Barcelona en la clasificación antes del Barça-Villarreal
Qué falta por confirmar
- Confirmación oficial del minuto exacto del gol de Espí (fuentes citan 85' y 86')
- Estado físico de Vinicius Jr. tras el partido y su disponibilidad para el próximo compromiso de Champions
|Medio
|Enfoque destacado
|ABC
|Enfatiza la irrupción de Espí como "superhéroe" canterano y su capacidad para resolver partidos en los minutos finales
|COPE
|Recoge la reacción de Santi Cañizares al dato goleador de Espí: "Que juegue es lo peor que te puede pasar como defensa y rival"
|Tribuna.com
|Detalla que los goles de la remontada llevan firma de Bellingham y Espí, y que el Madrid suma su novena victoria consecutiva
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en el Real Madrid vs Celta de la jornada 13 de LaLiga?
El Real Madrid remontó un 0-1 adverso para ganar 2-1 al Celta en el Santiago Bernabéu. Iago Aspas adelantó a los vigueses en el minuto 32, Jude Bellingham empató en el 68 y el canterano Carlos Espí marcó el gol de la victoria en el minuto 86.
¿Quién es Carlos Espí y por qué es importante su gol?
Carlos Espí es un delantero de 19 años de la cantera del Real Madrid que había debutado días antes en Champions League. Su gol en el minuto 86 dio los tres puntos al equipo, le valió para igualar al Barcelona en cabeza de LaLiga y confirma su irrupción como revulsivo decisivo en partidos cerrados.
¿Cómo queda la clasificación de LaLiga tras este resultado?
El Real Madrid suma 33 puntos y alcanza al Barcelona en la primera posición. El Barça juega mañana contra el Villarreal en el Camp Nou; si gana, volverá a situarse tres puntos por encima de los blancos antes de la siguiente jornada.
¿Qué racha lleva el Real Madrid con esta victoria?
El equipo de José Mourinho encadena su novena victoria consecutiva en todas las competiciones, contando Liga y Champions League, tras superar el parón internacional y la sanción de Vinicius Jr.
¿Cuándo y dónde se jugó el partido?
El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27.
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