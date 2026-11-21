Concierto sinfónico sold out en el Auditorio Nacional

La noche del viernes 20 de noviembre, Los Ángeles Azules ofrecieron la primera de dos fechas en el Auditorio Nacional con localidades agotadas. El conjunto de Iztapalapa presentó un repertorio que fusionó sus clásicos de cumbia con arreglos sinfónicos, precedido por la telonera Dannahi Mejía, quien calentó al público desde temprano.

Invitados y momentos destacados

Denise Gutiérrez (Hello Seahorse!) interpretó "El listón de tu pelo" en la sección sinfónica.

(Hello Seahorse!) interpretó "El listón de tu pelo" en la sección sinfónica. Jay de la Cueva se sumó para "17 años", desatando el baile masivo en la platea.

se sumó para "17 años", desatando el baile masivo en la platea. Yami Safdie colaboró en "Mis sentimientos" aportando su estilo pop argentino.

Según Reforma, el recinto reunió a unas 10.000 personas. El Universal reportó fallas en el sistema de Ticketmaster y un retraso en el inicio, aunque ninguno de los inconvenientes apagó la fiesta.