Regreso a televisión tras años de silencio

Olvido Hormigos, exconcejala de Los Yébenes (Toledo), ha reaparecido este viernes en el programa ¡De viernes! de Telecinco tras varios años alejada de los platós. Su irrupción mediática se produjo en 2012 tras la difusión sin consentimiento de un vídeo íntimo, lo que la llevó a renunciar a su cargo público y a encadenar participaciones en formatos como ¡Mira quién salta!, Sálvame o GH VIP (2015). Ahora, catorce años después, asegura sentirse "muy arrepentida e incluso avergonzada" por esa etapa: "De la que conocisteis no queda nada", ha declarado en la entrevista grabada para el espacio que presentan Bea Archidona y Santi Acosta.

Vida actual y relación con Belén Esteban

Hormigos reside en su pueblo natal junto a su marido, Jesús Atahonero, y sus tres hijos. Describe su refugio en la familia y rechaza la etiqueta de "familia moderna": "Nos queremos y es amor de verdad". Sobre Belén Esteban, con quien protagonizó duros enfrentamientos en GH VIP, zanja: "No somos amigas, pero sin rencores". Además, según elDiario.es y El Periódico, Hormigos ha llevado audios que desmentirían la versión de Esteban sobre una supuesta llamada del hijo de esta, aportando pruebas en directo.

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