Olvido Hormigos reaparece en '¡De viernes!' y admite vergüenza por su etapa mediática
La exconcejala vuelve a Telecinco 14 años tras el vídeo filtrado que acabó con su carrera política y reconoce arrepentimiento.
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- Punto central: La exconcejala vuelve a Telecinco 14 años tras el vídeo filtrado que acabó con su carrera política y reconoce arrepentimiento.
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Respuestas rápidas
¿Por qué Olvido Hormigos desapareció de la televisión?
Tras la filtración sin consentimiento de un vídeo íntimo en 2012, renunció a su cargo de concejala y, tras unos años de intensa exposición mediática en programas de Telecinco, decidió retirarse a su vida privada en Los Yébenes (Toledo) junto a su familia.
¿Qué ha dicho en su regreso a '¡De viernes!'?
Ha manifestado sentirse "muy arrepentida e incluso avergonzada" por su etapa televisiva, asegura que "de la que conocisteis no queda nada" y que prefiere el anonimato. También ha negado ser amiga de Belén Esteban, aunque dice no guardar rencor, y ha presentado audios que contradicen la versión de Esteban sobre una supuesta llamada de su hijo.
¿Cuál es su situación actual?
Vive en su pueblo natal, Los Yébenes, casada con Jesús Atahonero (su pareja desde antes del escándalo) y con tres hijos. Describe a su familia como su refugio y apoyo incondicional.
¿Qué relación tuvo con Belén Esteban?
Coincidieron en 'GH VIP' (2015) protagonizando fuertes enfrentamientos. Hormigos afirma que Esteban no la podía ver y que la escondían. Ahora aclara: "No somos amigas, pero sin rencores", y aporta audios que desmienten un supuesto acercamiento reciente.
¿Por qué es tendencia ahora?
Su reaparición sorpresa en prime time de Telecinco tras años de silencio, su autocrítica severa sobre su paso por la televisión del corazón y el enfrentamiento documental con Belén Esteban han generado amplio interés mediático y en redes sociales.
El resumen
Regreso a televisión tras años de silencio
Olvido Hormigos, exconcejala de Los Yébenes (Toledo), ha reaparecido este viernes en el programa ¡De viernes! de Telecinco tras varios años alejada de los platós. Su irrupción mediática se produjo en 2012 tras la difusión sin consentimiento de un vídeo íntimo, lo que la llevó a renunciar a su cargo público y a encadenar participaciones en formatos como ¡Mira quién salta!, Sálvame o GH VIP (2015). Ahora, catorce años después, asegura sentirse "muy arrepentida e incluso avergonzada" por esa etapa: "De la que conocisteis no queda nada", ha declarado en la entrevista grabada para el espacio que presentan Bea Archidona y Santi Acosta.
Vida actual y relación con Belén Esteban
Hormigos reside en su pueblo natal junto a su marido, Jesús Atahonero, y sus tres hijos. Describe su refugio en la familia y rechaza la etiqueta de "familia moderna": "Nos queremos y es amor de verdad". Sobre Belén Esteban, con quien protagonizó duros enfrentamientos en GH VIP, zanja: "No somos amigas, pero sin rencores". Además, según elDiario.es y El Periódico, Hormigos ha llevado audios que desmentirían la versión de Esteban sobre una supuesta llamada del hijo de esta, aportando pruebas en directo.
- Motivo de la retirada: Vídeo íntimo filtrado sin consentimiento (2012) que terminó su carrera política.
- Etapa televisiva: 2012-2016 aprox., con presencia en Sálvame, GH VIP, Ven a cenar conmigo y Campamento de verano.
- Situación actual: Vida familiar en Los Yébenes, alejada de la exposición mediática hasta esta entrevista.
- Punto de conflicto: Desmentido público a Belén Esteban con audios sobre la supuesta llamada de su hijo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Hormigos reaparece en '¡De viernes!' (Telecinco) el 21 de noviembre de 2026 tras años sin pisar un plató.
- Expresa arrepentimiento y vergüenza por su etapa mediática posterior al vídeo filtrado de 2012.
- Confirma que no mantiene amistad con Belén Esteban, aunque descarta rencores.
Qué falta por confirmar
- ¿Qué contenido exacto tienen los audios presentados por Hormigos para desmentir a Belén Esteban?
- ¿Está prevista una réplica de Belén Esteban en los próximos programas de Telecinco?
|Medio
|Enfoque destacado
|elDiario.es
|Detalla que Hormigos aclara la polémica con Belén Esteban y Ángela Portero mediante dos audios reveladores en el programa.
|HOLA
|Resume en cinco grandes titulares la entrevista, destacando la frase: "Hay una etapa en mi vida que me avergüenzo".
|Diez Minutos ES
|Cita textualmente a Hormigos: "No somos amigas, pero sin rencores" sobre su relación actual con Belén Esteban.
|El Confidencial
|Incluye a Hormigos en la lista de invitados de '¡De viernes!' del 20 de noviembre de 2026.
|Diario AS
|Titula la reaparición con la frase textual: "Hay una etapa en mi vida que me avergüenza".
Cobertura (5)
- Olvido Hormigos aclara la última polémica entre Belén Esteban y Ángela Portero en 'De Viernes' con dos audios reveladores elDiario.es ·
- Los 5 grandes titulares de Olvido Hormigos en su regreso a la televisión: "Hay una etapa en mi vida que me avergüenzo" HOLA ·
- Olvido Hormigos sobre su relación con Belén Esteban: "No somos amigas, pero sin rencores" Diez Minutos ES ·
- Estos son hoy los invitados de '¡De viernes!', el programa de Telecinco (20 de noviembre de 2026) El Confidencial ·
- Olvido Hormigos reaparece en televisión tras varios años: “Hay una etapa en mi vida que me avergüenza” Diario AS ·
Fuentes directas consultadas
- La vida actual de Olvido Hormigos tras desaparecer de la televisión: vuelta a su pueblo, tres hijos y un arrepentimiento abc.es · Contraste documental
- Olvido Hormigos recuerda la polémica que terminó con su carrera política: "No sé qué me pasó, pero no me reconozco en esos años" 20minutos.es · Contraste documental
- Olvido Hormigos reaparece en televisión tras varios años: “Hay una etapa en mi vida que me avergüenza” as.com · Contraste documental
- Olvido Hormigos regresa a Telecinco para desmontar a Belén Esteban y demostrar que mintió con la supuesta llamada de su hijo: "Hay pruebas" elperiodico.com · Contraste documental
- Olvido Hormigos, catorce años después del escándalo: "Nunca me lo voy a perdonar" larazon.es · Contraste documental
- Los 9 titulares de Olvido Hormigos en su regreso a '¡De Viernes!': "No soy amiga de Belén Esteban, pero sin rencores. Me ha costado estar aquí porqu… semana.es · Contraste documental
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