Resultados preliminares del ensayo AURORAS-1

La biofarmacéutica Erasca ha presentado datos actualizados de fase 1 para su candidato ERAS-0015, un inhibidor pan-RAS de administración oral que actúa como "pegamento molecular" bloqueando las proteínas RAS mutadas. Según los resultados comunicados el 20 de noviembre, en el brazo de cáncer de páncreas con dosis de 32 mg diarios, el 44% de 25 pacientes experimentó reducción tumoral significativa, alcanzando el 69% en las dos variantes genéticas más frecuentes. En cáncer de pulmón no microcítico avanzado, 3 de 5 pacientes pretratados con inmunoterapia y quimioterapia respondieron al fármaco (60%).

Próximos pasos y contexto clínico

Erasca ha anunciado planes para iniciar ensayos de fase avanzada (fase III) tanto en cáncer de páncreas como de pulmón durante 2027, además de evaluar la combinación con su segundo candidato experimental, ERAS-4001. Los expertos consultados por MedicalXpress califican los datos como "alentadores" pero preliminares, subrayando la necesidad de confirmar eficacia y seguridad en cohortes mayores. Cada año se diagnostican en España más de 32.000 casos de cáncer de pulmón y miles de cáncer de páncreas, este último con una mortalidad superior a 8.000 fallecimientos anuales.

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