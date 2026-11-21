ERAS-0015 reduce tumores de páncreas y pulmón en ensayo fase I con mecanismo pan-RAS
El inhibidor pan-RAS de Erasca muestra actividad antitumoral en cánceres avanzados con opciones limitadas, abriendo vía a ensayos fase III en 2027.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: ERAS-0015 reduce tumores de páncreas y pulmón en ensayo fase I con mecanismo pan-RAS
- Punto central: El inhibidor pan-RAS de Erasca muestra actividad antitumoral en cánceres avanzados con opciones limitadas, abriendo vía a ensayos fase III en 2027.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Respuestas rápidas
¿Qué es ERAS-0015 y cómo funciona?
ERAS-0015 es un inhibidor pan-RAS de administración oral desarrollado por Erasca que actúa como 'pegamento molecular', bloqueando las proteínas RAS mutadas y desactivando las señales que las células cancerosas necesitan para crecer y multiplicarse.
¿Qué resultados mostró el ensayo clínico AURORAS-1?
En fase 1, el 44% de 25 pacientes con cáncer de páncreas avanzado (dosis 32 mg/día) tuvo reducción tumoral significativa, subiendo al 69% en las dos variantes genéticas más comunes. En cáncer de pulmón no microcítico, 3 de 5 pacientes pretratados respondieron (60%).
¿Cuándo estarán disponibles los siguientes ensayos clínicos?
Erasca ha anunciado que planea iniciar ensayos de fase avanzada (fase III) tanto en cáncer de páncreas como de pulmón durante 2027, y también evaluará la combinación con su segundo candidato ERAS-4001 a partir de ese año.
¿Para qué tipos de cáncer se está probando este fármaco?
Los datos presentados corresponden a cáncer de páncreas avanzado y cáncer de pulmón no microcítico avanzado, ambos con mutaciones RAS y opciones terapéuticas limitadas tras progresión a tratamientos estándar.
¿Qué significa que sea un inhibidor 'pan-RAS'?
Significa que el fármaco actúa sobre múltiples variantes de la proteína RAS mutada (no solo una mutación específica), lo que podría ampliar su utilidad a más pacientes dado que las mutaciones RAS están presentes en más del 90% de los tumores de páncreas y en proporciones significativas de pulmón.
El resumen
Resultados preliminares del ensayo AURORAS-1
La biofarmacéutica Erasca ha presentado datos actualizados de fase 1 para su candidato ERAS-0015, un inhibidor pan-RAS de administración oral que actúa como "pegamento molecular" bloqueando las proteínas RAS mutadas. Según los resultados comunicados el 20 de noviembre, en el brazo de cáncer de páncreas con dosis de 32 mg diarios, el 44% de 25 pacientes experimentó reducción tumoral significativa, alcanzando el 69% en las dos variantes genéticas más frecuentes. En cáncer de pulmón no microcítico avanzado, 3 de 5 pacientes pretratados con inmunoterapia y quimioterapia respondieron al fármaco (60%).
Próximos pasos y contexto clínico
Erasca ha anunciado planes para iniciar ensayos de fase avanzada (fase III) tanto en cáncer de páncreas como de pulmón durante 2027, además de evaluar la combinación con su segundo candidato experimental, ERAS-4001. Los expertos consultados por MedicalXpress califican los datos como "alentadores" pero preliminares, subrayando la necesidad de confirmar eficacia y seguridad en cohortes mayores. Cada año se diagnostican en España más de 32.000 casos de cáncer de pulmón y miles de cáncer de páncreas, este último con una mortalidad superior a 8.000 fallecimientos anuales.
- Mecanismo: Inhibidor pan-RAS oral (pegamento molecular) que degrada proteínas RAS mutadas
- Fase actual: Ensayo AURORAS-1 en fase 1, datos presentados noviembre 2026
- Próximos hitos: Ensayos fase III en páncreas y pulmón previstos para 2027
- Combinación futura: Evaluación conjunta con ERAS-4001 a partir de 2027
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- ERAS-0015 demostró actividad antitumoral en cáncer de páncreas y pulmón avanzados en fase 1
- El fármaco actúa como inhibidor pan-RAS de administración oral (pegamento molecular)
- Erasca planea iniciar ensayos fase III en ambas indicaciones durante 2027
Qué falta por confirmar
- Perfil de seguridad y toxicidad a largo plazo en cohortes ampliadas (datos de fase 1 limitados)
- Eficacia comparativa frente a estándares actuales de tratamiento en poblaciones no seleccionadas por biomarcadores
|Medio
|Enfoque destacado
|Diario AS
|Contextualiza la incidencia en España: 32.000 diagnósticos anuales de cáncer de pulmón (tercer más frecuente) y séptimo lugar para páncreas
|mezha.net (Reuters)
|Detalla tasas de respuesta numéricas: 44% en 25 pacientes de páncreas (69% en variantes genéticas comunes) y 60% en 5 pacientes de pulmón pretratados
|MedicalXpress
|Cita a experto independiente calificando resultados como 'alentadores pero preliminares', enfatizando necesidad de ensayos mayores
|Investing.com España
|Enfoca en la presentación corporativa de datos actualizados para ERAS-0015 y ERAS-4001 en tumores sólidos
|El Periódico
|Destaca la frase textual 'actividad antitumoral alentadora' y el mecanismo de pegamento molecular pan-RAS
Cobertura (5)
- Un fármaco experimental logra reducir tumores de pulmón y páncreas en un ensayo clínico inicial LaSexta ·
- El fármaco ERAS-0015 consigue reducir tumores de pulmón y páncreas en un ensayo clínico: "Presenta una actividad antitumoral alentadora" El Periódico ·
- Erasca Inc presenta datos actualizados de fase 1 para ERAS-0015 y ERAS-4001 en tumores sólidos Investing.com España ·
- Así es el ERAS-0015, el fármaco experimental que reduce tumores de pulmón y páncreas en un ensayo clínico Diario AS ·
- ERAS-0015, un fármaco experimental reduce tumores de páncreas y pulmón en un ensayo clínico Infosalus ·
Fuentes directas consultadas
- Así es el ERAS-0015, el fármaco experimental que reduce tumores de pulmón y páncreas en un ensayo clínico as.com · Contraste documental
- La píldora de Erasca reduce tumores pancreáticos y pulmonares difíciles de tratar en un ensayo en fase inicial mezha.net · Contraste documental
- 'Pan-RAS molecular glue' is a safe and effective treatment for lung and pancreatic cancers medicalxpress.com · Contraste documental
- Erasca's pill shrinks hard-to-treat pancreatic and lung tumors in early-stage trial yahoo.com · Contraste documental
- Luz verde al primer fármaco contra la mutación de más del 90% de los tumores de páncreas libertaddigital.com · Contraste documental
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