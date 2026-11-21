Anuncio y fecha de estreno

La Casa Real británica ha confirmado este sábado el lanzamiento de 'Heal' (Curar), el primer documental protagonizado por Catalina de Gales en el que aborda abiertamente su experiencia con el cáncer. La producción se emitirá en la cadena pública BBC el próximo 29 de noviembre y contará con distribución internacional, según adelantan Vanitatis, La Vanguardia, CNN en Español y Tribuna de Segovia.

Claves del testimonio